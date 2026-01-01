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Paraty ab Rio de Janeiro

Paraty ist ein kleines, beschauliches Kolonial-Küstenstädtchen zwischen Rio und São Paulo mit vielen sehenswerten historischen Gebäuden. Der Dorfkern von Paraty ist autofrei und seit über 60 Jahren unter Denkmalschutz. Rund 250 km von Rio entfernt, im südlichen Küstengebiet des Staates Rio de Janeiro gelegen, befindet sich das kleine, bezaubernde Kolonialstädtchen Paraty. Bei einem Gang durch die schmalen Gassen, vorbei an den bunt bemalten Häusern aus der Kolonialzeit, lässt sich der unvergleichliche Charme der um 1600 gegründeten Stadt am besten erleben. Paraty hat neben seinem bestens erhaltenen historischen Zentrum mit den zahlreichen kleinen Geschäften und Kunstateliers noch sehr viel mehr zu bieten.

Reisedaten
Täglich
Paraty ab Rio de Janeiro
ab CHF 950.– / pro Person
ab/bis Rio de Janeiro
Highlights:
- Jahrhundert alter kolonialer Charme & brasilianische Musik
- Traumhafte Strände
- Cachaça Verkostung
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Rio de Janeiro - Paraty

Individuelle Ankunft in Rio. Fahrt mit englischsprechendem Fahrer von Rio de Janiero nach Paraty. Die Fahrt von Rio de Janeiro nach Paraty ist nicht nur ein einfacher Transfer, sondern auch eine Gelegenheit, die atemberaubende Landschaft Brasiliens zu genießen. Während der etwa 4- bis 5-stündigen Fahrt haben Sie die Möglichkeit, die beeindruckenden Küstenlinien, üppigen Wälder und malerischen Hügel zu bewundern, die diese Region prägen.

2. Tag Caiçara

Am Morgen fahren Sie mit dem Boot ca. eine Viertelstunde zur Insel Araujo. Nach Ankunft wandern Sie zum Dorf der Caiçara, wo Sie die Kultur und die Lebensweise der Einheimischen kennenlernen. Anschliessend besuchen Sie den Tapera Strand und mit dem Boot erreichen Sie weitere wunderschöne Strände. Am Nachmittag geht es in einem Jeep zurück nach Paraty. Den Abend können Sie einem der zahlreichen Restaurants unter den Klängen brasilianischer Musik geniessen.

3. Tag Paraty – Rio de Janeiro

Am Nachmittag Rückfahrt nach Rio.

Privatreise 3 Tage ab/bis Rio de Janeiro
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • 2 Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Programmänderungen unter Vorbehalt

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 950.– / pro Person

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