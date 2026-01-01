Paraty ab Rio de Janeiro
Paraty ab Rio de Janeiro
ab CHF 950.– / pro Person
ab/bis Rio de Janeiro
Highlights:
- Jahrhundert alter kolonialer Charme & brasilianische Musik
- Traumhafte Strände
- Cachaça Verkostung
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Rio de Janeiro - Paraty
Individuelle Ankunft in Rio. Fahrt mit englischsprechendem Fahrer von Rio de Janiero nach Paraty. Die Fahrt von Rio de Janeiro nach Paraty ist nicht nur ein einfacher Transfer, sondern auch eine Gelegenheit, die atemberaubende Landschaft Brasiliens zu genießen. Während der etwa 4- bis 5-stündigen Fahrt haben Sie die Möglichkeit, die beeindruckenden Küstenlinien, üppigen Wälder und malerischen Hügel zu bewundern, die diese Region prägen.
2. Tag Caiçara
Am Morgen fahren Sie mit dem Boot ca. eine Viertelstunde zur Insel Araujo. Nach Ankunft wandern Sie zum Dorf der Caiçara, wo Sie die Kultur und die Lebensweise der Einheimischen kennenlernen. Anschliessend besuchen Sie den Tapera Strand und mit dem Boot erreichen Sie weitere wunderschöne Strände. Am Nachmittag geht es in einem Jeep zurück nach Paraty. Den Abend können Sie einem der zahlreichen Restaurants unter den Klängen brasilianischer Musik geniessen.
3. Tag Paraty – Rio de Janeiro
Am Nachmittag Rückfahrt nach Rio.
Privatreise 3 Tage ab/bis Rio de Janeiro
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- 2 Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder
- Programmänderungen unter Vorbehalt
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 950.– / pro Person