Paraty ab Rio de Janeiro

Paraty ist ein kleines, beschauliches Kolonial-Küstenstädtchen zwischen Rio und São Paulo mit vielen sehenswerten historischen Gebäuden. Der Dorfkern von Paraty ist autofrei und seit über 60 Jahren unter Denkmalschutz. Rund 250 km von Rio entfernt, im südlichen Küstengebiet des Staates Rio de Janeiro gelegen, befindet sich das kleine, bezaubernde Kolonialstädtchen Paraty. Bei einem Gang durch die schmalen Gassen, vorbei an den bunt bemalten Häusern aus der Kolonialzeit, lässt sich der unvergleichliche Charme der um 1600 gegründeten Stadt am besten erleben. Paraty hat neben seinem bestens erhaltenen historischen Zentrum mit den zahlreichen kleinen Geschäften und Kunstateliers noch sehr viel mehr zu bieten.



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