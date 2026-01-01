Ouro Preto ab Belo Horizonte

Ouro Preto

Heute steht in Ouro Preto eine Stadtbesichtigung mit Besuchen von Kirchen und Museen auf dem Programm. Wir beginnen unseren Tag mit einem Besuch der beeindruckenden Kirchen, die für ihre barocke Architektur und kunstvollen Innenräume bekannt sind. Besonders hervorzuheben ist die Igreja de São Francisco de Assis, ein Meisterwerk des berühmten Architekten Aleijadinho, dessen filigrane Holzschnitzereien und detailreiche Altäre uns in eine andere Zeit versetzen.

Während unserer Besichtigung werden wir auch durch die malerischen Straßen schlendern, gesäumt von kolonialen Gebäuden und bunten Häusern, die den Charme der Stadt ausmachen. Die Atmosphäre ist lebhaft, und es gibt zahlreiche kleine Cafés und Geschäfte, in denen wir lokale Spezialitäten probieren oder Souvenirs erwerben können.