Ouro Preto ab Belo Horizonte
Ouro Preto ab Belo Horizonte
ab CHF 1420.– / pro Person
ab/bis Belo Horizonte
Highlights:
- EhemaligeLandeshauptstadt
- Meisterwerk der kolonialen brasilianischen Architektur
- UNESCO Weltkulturerbe
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Belo Horizonte – Ouro Preto
Individuelle Anreise nach Belo Horizonte und Fahrt nach Ouro Preto.
2. Tag Ouro Preto
Heute steht in Ouro Preto eine Stadtbesichtigung mit Besuchen von Kirchen und Museen auf dem Programm. Wir beginnen unseren Tag mit einem Besuch der beeindruckenden Kirchen, die für ihre barocke Architektur und kunstvollen Innenräume bekannt sind. Besonders hervorzuheben ist die Igreja de São Francisco de Assis, ein Meisterwerk des berühmten Architekten Aleijadinho, dessen filigrane Holzschnitzereien und detailreiche Altäre uns in eine andere Zeit versetzen.
Während unserer Besichtigung werden wir auch durch die malerischen Straßen schlendern, gesäumt von kolonialen Gebäuden und bunten Häusern, die den Charme der Stadt ausmachen. Die Atmosphäre ist lebhaft, und es gibt zahlreiche kleine Cafés und Geschäfte, in denen wir lokale Spezialitäten probieren oder Souvenirs erwerben können.
3. Tag Ouro Preto – Congonhas – Belo Horizonte
Fahrt nach Congonhas do Campo, wo das berühmte Werk «Der Apostel» des Bildhauers Aleijadinho am Eingangsportal der Bom Jesus do Matosinho Kirche zu sehen ist. Anschliessend Rückfahrt nach Belo Horizonte.
Privatreise 3 Tage ab/bis Belo Horizonte
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- 2 Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1420.– / pro Person