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Ouro Preto ab Belo Horizonte

Die Stadt gilt als Meisterwerk der kolonialen brasilianischen Architektur und war die Wiege der Unabhängigkeitsbewegung von 1792. Die einstige Landeshauptstadt ist von der UNESCO zum Kulturerbe der Menschheit erklärt worden. Folgen Sie zwei Tage den Spuren der portugiesischen Eroberer und Goldsucher. Ein unvergessliches Erlebnis mit vielen kulturellen Höhepunkten und barocker Architektur.

Reisedaten
Täglich
Ouro Preto ab Belo Horizonte
ab CHF 1420.– / pro Person
ab/bis Belo Horizonte
Highlights:
- EhemaligeLandeshauptstadt
- Meisterwerk der kolonialen brasilianischen Architektur
- UNESCO Weltkulturerbe
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Belo Horizonte – Ouro Preto

Individuelle Anreise nach Belo Horizonte und Fahrt nach Ouro Preto.

2. Tag Ouro Preto

Heute steht in Ouro Preto eine Stadtbesichtigung mit Besuchen von Kirchen und Museen auf dem Programm. Wir beginnen unseren Tag mit einem Besuch der beeindruckenden Kirchen, die für ihre barocke Architektur und kunstvollen Innenräume bekannt sind. Besonders hervorzuheben ist die Igreja de São Francisco de Assis, ein Meisterwerk des berühmten Architekten Aleijadinho, dessen filigrane Holzschnitzereien und detailreiche Altäre uns in eine andere Zeit versetzen.

Während unserer Besichtigung werden wir auch durch die malerischen Straßen schlendern, gesäumt von kolonialen Gebäuden und bunten Häusern, die den Charme der Stadt ausmachen. Die Atmosphäre ist lebhaft, und es gibt zahlreiche kleine Cafés und Geschäfte, in denen wir lokale Spezialitäten probieren oder Souvenirs erwerben können.

3. Tag Ouro Preto – Congonhas – Belo Horizonte

Fahrt nach Congonhas do Campo, wo das berühmte Werk «Der Apostel» des Bildhauers Aleijadinho am Eingangsportal der Bom Jesus do Matosinho Kirche zu sehen ist. Anschliessend Rückfahrt nach Belo Horizonte.

Privatreise 3 Tage ab/bis Belo Horizonte
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • 2 Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1420.– / pro Person

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