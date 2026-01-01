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Chapada Diamantina ab Salvador da Bahia

Erkunden Sie die landschaftliche Schönheit der Chapada Diamantina, die geprägt ist von Wasserfällen, Höhlen, Canyons, Tafelbergen sowie Orchideen und Bromelien. Der Nationalpark Chapada Diamantina, der Lençóis und seine Umgebung umfasst, ist ein unbeschreibliches Juwel im Hinterland von Bahia. In dieser Hochebene finden Sie ideale Voraussetzungen für Wanderungen, Naturbeobachtungen sowie erfrischende Bäder in Seen, Bächen und Flüssen.

Reisedaten
Täglich
Chapada Diamantina ab Salvador da Bahia
ab CHF 2130.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights:
- Erlebnis Busfahrt
- Wandern & baden in einer der schönsten Nationalpärke
- Besichtigung von Tropfsteinhöhlen & Felsmalereien
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Salvador - Lençóis

Transfer und 6 Stunden Fahrt im öffentlichen in die Chapada Diamantina nach Lençóis. Am Nachmittag besuchen wir den Rio Serrano mit seinen natürlichen Swimmingpools sowie die Wasserfälle Primavera und Cachoeirinha, gefolgt von der Besichtigung der Sand-Halle.

2. Tag Poço do Diabo - Morro do Pai Inácio

Heute besuchen Sie die Tropfsteinhöhlen Gruta da Lapa Doce und Gruta da Pratinha sowie den Morro do Pai Inácio mit herrlichem Blick über die Chapada Diamantina. Anschließend erfrischen Sie sich im Poço do Diabo, einer von Wasserfällen gespeisten Quelle.

3. Tag Lençóis und Umgebung

Ganztagestour zum Sossego Wasserfall. Die Wanderung führt Sie durch die Felsschlucht des gleichnamigen Flusses. Unterwegs haben Sie immer wieder die Möglichkeit sich im kühlen Wasser zu erfrischen. Auf dem Rückweg besuchen Sie die Ortschaft Ribeirao do Meio.

4. Tag Lençóis - Salvador

Rückfahrt im öffentlichen Bus zurück nach Salvador und Transfer zum Hotel.

Kurztour 4 Tage ab/bis Salvador da Bahia
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • 3 Übernachtungen im Mittelklassehotel
  • Täglich Frühstück
  • Nationalparktaxen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Preise für Privatreise auf Anfrage

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2130.– / pro Person

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