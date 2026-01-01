Chapada Diamantina ab Salvador da Bahia
Chapada Diamantina ab Salvador da Bahia
ab CHF 2130.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights:
- Erlebnis Busfahrt
- Wandern & baden in einer der schönsten Nationalpärke
- Besichtigung von Tropfsteinhöhlen & Felsmalereien
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Salvador - Lençóis
Transfer und 6 Stunden Fahrt im öffentlichen in die Chapada Diamantina nach Lençóis. Am Nachmittag besuchen wir den Rio Serrano mit seinen natürlichen Swimmingpools sowie die Wasserfälle Primavera und Cachoeirinha, gefolgt von der Besichtigung der Sand-Halle.
2. Tag Poço do Diabo - Morro do Pai Inácio
Heute besuchen Sie die Tropfsteinhöhlen Gruta da Lapa Doce und Gruta da Pratinha sowie den Morro do Pai Inácio mit herrlichem Blick über die Chapada Diamantina. Anschließend erfrischen Sie sich im Poço do Diabo, einer von Wasserfällen gespeisten Quelle.
3. Tag Lençóis und Umgebung
Ganztagestour zum Sossego Wasserfall. Die Wanderung führt Sie durch die Felsschlucht des gleichnamigen Flusses. Unterwegs haben Sie immer wieder die Möglichkeit sich im kühlen Wasser zu erfrischen. Auf dem Rückweg besuchen Sie die Ortschaft Ribeirao do Meio.
4. Tag Lençóis - Salvador
Rückfahrt im öffentlichen Bus zurück nach Salvador und Transfer zum Hotel.
Kurztour 4 Tage ab/bis Salvador da Bahia
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- 3 Übernachtungen im Mittelklassehotel
- Täglich Frühstück
- Nationalparktaxen
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder
- Preise für Privatreise auf Anfrage
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2130.– / pro Person