Fernando de Noronha ab Fernando de Noronha
Fernando de Noronha ab Fernando de Noronha
Preis auf Anfrage
ab/bis Fernando de Noronha
Highlights:
- 4x4-Tour durch Fernando de Noronha
- Strandbesuch Praia do Sancho & Delfine
- Bootstour rund um die Insel
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Fernando de Noronha
Empfang am Flughafen und Transfer ins Hotel.
2. Tag Fernando de Noronha
Erleben Sie die atemberaubende Schönheit von Fernando de Noronha, einem UNESCO-Weltkulturerbe im Atlantik. Mit einem 4x4 Fahrzeug können Sie versteckte Strände und beeindruckende Landschaften erkunden. Besuchen Sie den berühmten Praia do Sancho, der für sein kristallklares Wasser bekannt ist, und halten Sie Ausschau nach Delfinen in der Baía dos Golfinhos.
3. Tag Fernando de Noronha
Auf einer habltätigen Bootstour können Sie den Tag auf dem Meer geniessen und Herz und Seele baumeln lassen.
4. Tag Fernando de Noronha
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.
5. Tag Fernando de Noronha
Abholung im Hotel und Transfer zum Flughafen.
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage