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Fernando de Noronha ab Fernando de Noronha

Wer einmal seinen Fuss auf die Insel setzt, will immer wieder zurückkehren. Bestimmt wird es auch Ihnen so gehen! Fernando de Noronha ist eine Inselgruppe vulkanischen Ursprungs, bestehend aus 21 Inseln, von denen nur eine bewohnt ist. Für Naturfreunde sind die Inseln ein absolut lohnendes Reiseziel. Zwar ist von den üppigen Wäldern, die Darwin 1832 beschrieb, wenig übrig geblieben, aber bis heute laden die herrlichen Strände zum Naturgenuss ein, und bei sehr klarem Wasser herrschen ideale Bedingungen für Taucher.

Reisedaten
Täglich
Fernando de Noronha ab Fernando de Noronha
Preis auf Anfrage
ab/bis Fernando de Noronha
Highlights:
- 4x4-Tour durch Fernando de Noronha
- Strandbesuch Praia do Sancho & Delfine
- Bootstour rund um die Insel
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Fernando de Noronha

Empfang am Flughafen und Transfer ins Hotel.

2. Tag Fernando de Noronha

Erleben Sie die atemberaubende Schönheit von Fernando de Noronha, einem UNESCO-Weltkulturerbe im Atlantik. Mit einem 4x4 Fahrzeug können Sie versteckte Strände und beeindruckende Landschaften erkunden. Besuchen Sie den berühmten Praia do Sancho, der für sein kristallklares Wasser bekannt ist, und halten Sie Ausschau nach Delfinen in der Baía dos Golfinhos.

3. Tag Fernando de Noronha

Auf einer habltätigen Bootstour können Sie den Tag auf dem Meer geniessen und Herz und Seele baumeln lassen.

4. Tag Fernando de Noronha

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

5. Tag Fernando de Noronha

Abholung im Hotel und Transfer zum Flughafen.

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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