Fernando de Noronha ab Fernando de Noronha

Wer einmal seinen Fuss auf die Insel setzt, will immer wieder zurückkehren. Bestimmt wird es auch Ihnen so gehen! Fernando de Noronha ist eine Inselgruppe vulkanischen Ursprungs, bestehend aus 21 Inseln, von denen nur eine bewohnt ist. Für Naturfreunde sind die Inseln ein absolut lohnendes Reiseziel. Zwar ist von den üppigen Wäldern, die Darwin 1832 beschrieb, wenig übrig geblieben, aber bis heute laden die herrlichen Strände zum Naturgenuss ein, und bei sehr klarem Wasser herrschen ideale Bedingungen für Taucher.



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