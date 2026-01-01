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Morro de São Paulo ab Salvador da Bahia

Geniessen Sie unbeschwerte Tage an einem der beliebtesten Ferienziele der Brasilianer. Der Ort Morro de São Paulo befindet sich auf der Insel Ilha de Tinharé, südlich von Salvador da Bahia. Noch heute haben die drei kleinen Dörfer auf der autofreien Insel viel Charme und bieten eine gemütliche Atmosphäre.

Reisedaten
Täglich
Morro de São Paulo ab Salvador da Bahia
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Salvador da Bahia
Highlights:
- Strandferien unter Einheimischen
- Autofreie Städtchen
- Charme und Lebensfreude
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Salvador - Morro de São Paulo

Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und zum Hafen gefahren. Mit der Fähre geht es ca. zwei Stunden bis nach Morro de São Paulo. Am Hafen erwartet Sie ein Porter, der Ihnen mit dem Gepäck behilflich ist. Danach laufen Sie ca. 10-30 Minuten zu Ihrem Hotel.

2. Tag Morro de São Paulo

Geniessen Sie ein paar Tage am Strand, schlendern Sie durch das Städtchen Morro de São Paulo wo Sie viele Restaurants und Bars finden oder unternehmen Sie einen der vielen Ausflüge die vor Ort angeboten werden (fakultativ).

3-4. Tag Morro de São Paulo

Ein weiterer Tag zur freien Verfügung steht an für Ausflüge die vor Ort angeboten werden (fakultativ).

5. Tag Morro de São Paulo – Salvador

Rückfahrt mit der Fähre zurück nach Salvador da Bahia. Dort erwarte Sie ein Fahrer, der Sie zu Ihrem Hotel oder direkt zum Flughafen bringt.

Privatreise 5 Tage ab/bis Salvador da Bahia
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • 4 Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Programmänderungen unter Vorbehalt

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1510.– / pro Person

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