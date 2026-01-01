Morro de São Paulo ab Salvador da Bahia

1 . Tag Salvador - Morro de São Paulo Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und zum Hafen gefahren. Mit der Fähre geht es ca. zwei Stunden bis nach Morro de São Paulo. Am Hafen erwartet Sie ein Porter, der Ihnen mit dem Gepäck behilflich ist. Danach laufen Sie ca. 10-30 Minuten zu Ihrem Hotel.

2 . Tag Morro de São Paulo Geniessen Sie ein paar Tage am Strand, schlendern Sie durch das Städtchen Morro de São Paulo wo Sie viele Restaurants und Bars finden oder unternehmen Sie einen der vielen Ausflüge die vor Ort angeboten werden (fakultativ).

3-4 . Tag Morro de São Paulo Ein weiterer Tag zur freien Verfügung steht an für Ausflüge die vor Ort angeboten werden (fakultativ).

5 . Tag Morro de São Paulo – Salvador Rückfahrt mit der Fähre zurück nach Salvador da Bahia. Dort erwarte Sie ein Fahrer, der Sie zu Ihrem Hotel oder direkt zum Flughafen bringt.