Negombo besitzt sowohl den Charme eines Fischerdorfes als auch den eines Ortes mit kolonialem Flair. Im Stadtbild befinden sich mehrere katholische Kirchen, die für das friedliche Miteinander verschiedener Religionen stehen. Der geschichtsträchtige Ort hat heute ein lebendiges Strandleben mit exklusiven Hotels und Resorts. Auch in Mount Lavinia lebt eine grosse christliche Minderheit. Das Meer in Mount Lavinia ist klar und ruhig und die Hotels und Restaurants haben nicht nur einen hervorragenden Ruf, sondern erfüllen sogar höchste Ansprüche an Luxus und Service. Beide Orte eignen sich aufgrund ihrer Nähe zum Flughafen Colombo hervorragend für Start und Abschluss einer Sri Lanka Reise. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihre passenden Hotels und Resorts in beiden Ortschaften finden.