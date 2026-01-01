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Longyearbyen, Norwegen

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Longyearbyen ist die grösste Siedlung der Spitzbergen Inselgruppe. Und weil sie isoliert am nördlichen Rande Europas liegt, ist sie auch ein Ausgangspunkt für Reisen nördlich des Polarkreises. Während der Sommermonate geniessen Einwohner und Touristen die Mitternachtssonne. Was einem zwar etwas Schlaf raubt, hat aber seinen Reiz: Wo sonst können Sie nachts um elf zu einer Wanderung aufbrechen und gleichzeitig strahlenden Sonnenschein geniessen? Eine andere Aktivität für Ihre Longyerbyen Ferien sind Kayaktouren, mit denen Sie durch ruhige Küstengewässer gleiten.

Sobald Schnee liegt, können es Huskys kaum erwarten, vor einen Schlitten gespannt loszufetzen. Auf geführten Touren haben Sie sogar die Möglichkeit, Eisbären in ihrem natürlichen Umfeld zu beobachten. Auch Rentiere, Polarfüchse, Elche, Seehunde und Wale sind in der Region zu Hause.

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