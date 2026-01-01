Arktische Stille. Zeitlose Weite ab Longyearbyen

1 . Tag Oslo Kreuzfahrten mit Einschiffung in Longyearbyen beinhalten eine Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt in Oslo

2 . Tag Longyearbyen, Einschiffung Sie erreichen Longyearbyen und gehen an Bord Ihres Expeditionsschiffes, das bereit liegt, um Sie in die arktische Wildnis zu begleiten. Nach der Kabinenbelegung haben Sie Zeit, die Umgebung des malerisch gelegenen Hafens zu bewundern und erste Eindrücke der majestätischen Landschaft zu sammeln.

3-7 . Tag Svalbard Northern Region In den kommenden Tagen erkunden Sie die nördlichen Regionen Svalbards, wo endlose Gletscher, stille Fjorde und eindrucksvolle Eisformationen auf Sie warten. Mit ein wenig Glück sichten Sie Eisbären, Walrosse oder arktische Vogelarten, während das Expeditionsteam spannende Einblicke in Natur und Forschung vermittelt. Jeder Tag bringt neue Ziele und flexible Routen, damit Sie die wechselnden Bedingungen optimal erleben können.

8 . Tag Svalbard Southern Region Heute reisen Sie in den südlichen Teil des Archipels, der mit weiten Tundralandschaften und historischen Stätten überrascht. Sie unternehmen Anlandungen, um die reiche Tierwelt und die stille Schönheit dieser Region aus nächster Nähe zu erleben. Dabei erhalten Sie faszinierende Hintergrundinformationen zur Geschichte der norwegischen Polarforschung.

9 . Tag Longyearbyen, Ausschiffung Nach einer letzten Fahrt durch die arktische Szenerie erreichen Sie erneut Longyearbyen. Sie verabschieden sich vom Team und treten voller Eindrücke Ihre Weiter- oder Heimreise an. Die Erinnerungen an die unvergleichliche Natur Svalbards begleiten Sie noch lange.

10 . Tag Oslo Kreuzfahrten mit Ausschiffung in Longyearbyen beinhalten eine Hotelübernachtung nach der Kreuzfahrt in Oslo.