Arktische Stille. Zeitlose Weite ab Longyearbyen
Arktische Stille. Zeitlose Weite ab Longyearbyen
ab CHF 11049.– / pro Person
ab/bis Longyearbyen
Highlights:
- «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit modernster Polar-Ausstattung
- Unberührte Eislandschaften, majestätische Gletscher und spektakuläre Fjorde erleben
- Begegnungen mit Eisbären, Walrossen, Beluga- und Zwergwalen in ihrem natürlichen Lebensraum
- Zodiac-Exkursionen und geführte Landgänge für intensive Natur- und Tiererlebnisse
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Oslo
Kreuzfahrten mit Einschiffung in Longyearbyen beinhalten eine Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt in Oslo
2. Tag Longyearbyen, Einschiffung
Sie erreichen Longyearbyen und gehen an Bord Ihres Expeditionsschiffes, das bereit liegt, um Sie in die arktische Wildnis zu begleiten. Nach der Kabinenbelegung haben Sie Zeit, die Umgebung des malerisch gelegenen Hafens zu bewundern und erste Eindrücke der majestätischen Landschaft zu sammeln.
3-7. Tag Svalbard Northern Region
In den kommenden Tagen erkunden Sie die nördlichen Regionen Svalbards, wo endlose Gletscher, stille Fjorde und eindrucksvolle Eisformationen auf Sie warten. Mit ein wenig Glück sichten Sie Eisbären, Walrosse oder arktische Vogelarten, während das Expeditionsteam spannende Einblicke in Natur und Forschung vermittelt. Jeder Tag bringt neue Ziele und flexible Routen, damit Sie die wechselnden Bedingungen optimal erleben können.
8. Tag Svalbard Southern Region
Heute reisen Sie in den südlichen Teil des Archipels, der mit weiten Tundralandschaften und historischen Stätten überrascht. Sie unternehmen Anlandungen, um die reiche Tierwelt und die stille Schönheit dieser Region aus nächster Nähe zu erleben. Dabei erhalten Sie faszinierende Hintergrundinformationen zur Geschichte der norwegischen Polarforschung.
9. Tag Longyearbyen, Ausschiffung
Nach einer letzten Fahrt durch die arktische Szenerie erreichen Sie erneut Longyearbyen. Sie verabschieden sich vom Team und treten voller Eindrücke Ihre Weiter- oder Heimreise an. Die Erinnerungen an die unvergleichliche Natur Svalbards begleiten Sie noch lange.
10. Tag Oslo
Kreuzfahrten mit Ausschiffung in Longyearbyen beinhalten eine Hotelübernachtung nach der Kreuzfahrt in Oslo.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Longyearbyen
- Suite mit privater Veranda und persönlichem Butler-Service
- Gourmetküche in allen Restaurants ohne Aufpreis
- Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen ganztägig
- 24 Stunden In-Suite Dining
- Sämtliche Trinkgelder an Bord inklusive
- Unbegrenztes Standard-WiFi
- Zodiac-Anlandungen und geführte Expeditionen
- Expeditionsparka leihweise sowie Nutzung von Gummistiefeln
- Fachvorträge und Begleitung durch erfahrenes Expeditionsteam
- Medizinischer Service an Bord
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Weitere Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 11049.– / pro Person