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Arktische Stille. Zeitlose Weite ab Longyearbyen

Diese 7-tägige Expedition mit der «Silver Endeavour» führt Sie von Longyearbyen aus mitten hinein in die spektakuläre Welt Spitzbergens. Zwischen Gletschern, Fjorden und Packeis erleben Sie die Arktis im Zauber der Mitternachtssonne – mit Chancen auf Begegnungen mit Eisbären, Walrossen, Robben und arktischen Vogelkolonien. Täglich passen erfahrene Expeditionsleiter die Route den Bedingungen an, sodass jede Anlandung und sämtliche Zodiac-Fahrten ein intensives Naturerlebnis bieten. An Bord geniessen Sie entspannten Luxus, persönliche Betreuung und viel Raum, um die Eindrücke dieser eindrucksvollen Wildnis nachklingen zu lassen.

Reisedatum
06.06. - 13.06.2027
Arktische Stille. Zeitlose Weite ab Longyearbyen
ab CHF 11049.– / pro Person
ab/bis Longyearbyen
Highlights:
- «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit modernster Polar-Ausstattung
- Unberührte Eislandschaften, majestätische Gletscher und spektakuläre Fjorde erleben
- Begegnungen mit Eisbären, Walrossen, Beluga- und Zwergwalen in ihrem natürlichen Lebensraum
- Zodiac-Exkursionen und geführte Landgänge für intensive Natur- und Tiererlebnisse
Icon calendar 10 Tage / 9 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Oslo

Kreuzfahrten mit Einschiffung in Longyearbyen beinhalten eine Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt in Oslo

2. Tag Longyearbyen, Einschiffung

Sie erreichen Longyearbyen und gehen an Bord Ihres Expeditionsschiffes, das bereit liegt, um Sie in die arktische Wildnis zu begleiten. Nach der Kabinenbelegung haben Sie Zeit, die Umgebung des malerisch gelegenen Hafens zu bewundern und erste Eindrücke der majestätischen Landschaft zu sammeln.

3-7. Tag Svalbard Northern Region

In den kommenden Tagen erkunden Sie die nördlichen Regionen Svalbards, wo endlose Gletscher, stille Fjorde und eindrucksvolle Eisformationen auf Sie warten. Mit ein wenig Glück sichten Sie Eisbären, Walrosse oder arktische Vogelarten, während das Expeditionsteam spannende Einblicke in Natur und Forschung vermittelt. Jeder Tag bringt neue Ziele und flexible Routen, damit Sie die wechselnden Bedingungen optimal erleben können.

8. Tag Svalbard Southern Region

Heute reisen Sie in den südlichen Teil des Archipels, der mit weiten Tundralandschaften und historischen Stätten überrascht. Sie unternehmen Anlandungen, um die reiche Tierwelt und die stille Schönheit dieser Region aus nächster Nähe zu erleben. Dabei erhalten Sie faszinierende Hintergrundinformationen zur Geschichte der norwegischen Polarforschung.

9. Tag Longyearbyen, Ausschiffung

Nach einer letzten Fahrt durch die arktische Szenerie erreichen Sie erneut Longyearbyen. Sie verabschieden sich vom Team und treten voller Eindrücke Ihre Weiter- oder Heimreise an. Die Erinnerungen an die unvergleichliche Natur Svalbards begleiten Sie noch lange.

10. Tag Oslo

Kreuzfahrten mit Ausschiffung in Longyearbyen beinhalten eine Hotelübernachtung nach der Kreuzfahrt in Oslo.

Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Longyearbyen
Im Preis inbegriffen
  • Suite mit privater Veranda und persönlichem Butler-Service
  • Gourmetküche in allen Restaurants ohne Aufpreis
  • Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen ganztägig
  • 24 Stunden In-Suite Dining
  • Sämtliche Trinkgelder an Bord inklusive
  • Unbegrenztes Standard-WiFi
  • Zodiac-Anlandungen und geführte Expeditionen
  • Expeditionsparka leihweise sowie Nutzung von Gummistiefeln
  • Fachvorträge und Begleitung durch erfahrenes Expeditionsteam
  • Medizinischer Service an Bord
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Weitere Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 11049.– / pro Person

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