The Boatshed

Das Hotel, wie der Name erahnen lässt, ist im maritimen Stil eingerichtet und ist klein aber fein. Es bietet mit dem hauseigenen Restaurant eine wunderbare Möglichkeit, sich morgens, mittags und abends mit frischen Produkten verwöhnen zu lassen. Bei schönem Wetter können die Mahlzeiten auf der Terrasse eingenommen werden. Im Spa-Bereich können Massagen und Behandlungen gebucht werden. Die Insel Waiheke Island ist besonders für aktive Gäste oder solche, die an den hier angebauten Weinen interessiert sind, geeignet. Von der Unterkunft aus können Ausflüge auf die ganze Insel organisiert werden, egal ob eine Inseltour oder Ziplining in der tropischen Natur von Waiheke, hier findet jeder Gast den perfekten Ausflug. Wer einfach nur am Strand liegen oder in Oneroa Souvenirs einkaufen möchte, kann dies selbstverständlich auch tun. Ein weiteres Highlight auf Waiheke Island ist sicherlich der Besuch von einem oder mehreren der zahlreichen Weingüter, welche bei uns vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Zu den besten Weingütern der Insel gehören Man'O War, Obsidian, Mud Brick und Cable Bay. Letzteres lockt die Gäste besonders an schönen Sommertagen an, da das Cable Bay über eine grosse Wiese verfügt, in welchem bei schönem Wetter in grossen Sitzsäcken gemütlich ein Glas Wein getrunken werden kann.