Te Waonui Forest Retreat

Das, in Bezug auf Materialien und Grösse, der Natur angepasste Hotel schafft neue Dimensionen an der Westküste. Im Retreat befindet sich eine Bar, ein Restaurant mit lokalen Speisen und eine Waschküche, wo die Gäste selber waschen können. Selbstfahrer freuen sich über die kostenlosen Parkmöglichkeiten. Im gesamten Retreat wird gratis WLAN angeboten. Am hoteleigenen Tourdesk können Ausflüge und Aktivitäten in die nähere Umgebung gebucht werden. Die Glacier Hot Pools beispielsweise befinden sich in unmittelbarere Nähe.