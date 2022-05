Kapiti Island Nature Tours

Der 2-tägige Ausflug ab/bis Paraparaumu Beach verspricht einen Ausflug in eine der ursprünglichsten und am wenigsten touristischen Regionen Neuseelands. Ihren Mietwagen lassen Sie bequem bei der Bootsanlegestelle in Paraparaumu Beach stehen oder aber buchen gegen Aufpreis den Transfer ab/bis Wellington mit dazu. Nach der kurzen Fährüberfahrt zur Insel beziehen Sie Ihr bequemes Bungalow mit Dusche und Toilette, bevor Sie die erste Entdeckungstour auf der Insel starten und Vogelbeobachtungen unternehmen. Das Mittagessen erfolgt in Form eines Picknicks. Kurz vor Dämmerung brechen Sie erneut zu einer Tour auf, um Kiwi-Vögel in der Natur zu erspähen. Am nächsten Morgen fahren Sie nach dem Frühstück per Fähre zurück aufs Festland und setzen Ihre individuelle Reise fort.