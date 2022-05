Die Fiordland Lodge liegt in ländlicher Gegend, rund 5 Kilometer nördlich von Te Anau. Den bekannten Milford Sound erreichen Sie von der Lodge aus in 90 Fahrminuten. Die Lage über dem Lake Te Anau ist spektakulär und es können von der Lodge aus tolle Ausblicke auf die umliegende Bergwelt und den See genossen werden.