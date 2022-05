Faszination Südinsel ab Christchurch

Übernahme des Mietwagens in Christchurch. Der restliche Tag steht für eigene Erkundungen zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen eine Stadtrundfahrt.

Diese kurzweilige Etappe führt durch die südlichen Alpen zum Arthur's Pass und an die Westküste nach Punakaiki. Wir empfehlen Ihnen den Besuch der «Pancake Rocks», einer Gesteinsformation, die an aufgestapelte Pfannkuchen erinnert.

Punakaiki - Franz Josef (240 km)

Sie fahren via Greymouth und Hokitika in die Gletscherregion. Hier warten hoch aufragende Berge, eindrucksvolle Gletscher, stille Seen, reissende Flüsse und üppige Regenwälder auf Sie.