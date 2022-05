Edgewater Resort

Das Resort verfügt über ein Restaurant, eine Bar, ein Café, eine Sauna, einen Spa-Bereich, mehrere Tennisplätze, ein Putting Green und einen Kinderspielplatz. Im Winter sind diverse Ski-Orte in der Umgebung in rund 20 Fahrminuten erreichbar.

104 Suiten und Apartments mit komfortabler Ausstattung sowie Balkon oder Terrasse mit grandioser Aussicht über den See. Die One Bedroom und Two Bedroom Suiten haben einen separaten Wohnbereich. Die Zimmer sind alle in grau und grün Töne gehalten und sind sehr einladend.