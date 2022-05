Die spektakuläre Lage des Eagles Nest auf dem Hügel einer Halbinsel gibt den Gästen das Gefühl, sich in einem Nest zu befinden. Und doch ist das hübsche Städtchen Russell in nur wenigen Fahrminuten erreichbar. Von hier aus lassen sich zahlreiche Ausflüge in die Region unternehmen: Ob per Schiff, Helikopter oder auf dem Land – das Eagles Nest ist ideal gelegen, um die Bay of Islands zu erkunden. Fernab von der Alltagshektik lässt es sich hier besonders gut entspannen. Wer von einer luxuriösen Ferienunterkunft am Meer mit Blick auf farbenprächtige Sonnenauf- und -untergängen träumt, liegt hier genau richtig.