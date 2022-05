Doubtful Sound Overnight Cruise ab Queenstown

Queenstown - Doubtful Sound

Von Queenstown werden Sie mit dem Bus nach Manapouri gefahren, wo Sie zuerst einen See überqueren und von dort erneut per Bus über den Wilmot Pass gebracht werden. In Deep Cove wechseln Sie auf das Schiff für die nächsten zwei Tage, die «Fiordland Navigator». Am Nachmittag fahren Sie dem Fjord entlang und werden mit etwas Glück von Delfinen begleitet oder können Pinguine und Seehunde erspähen. Über Nacht ankern Sie in einer ruhigen Bucht, von wo Sie den Fjord per Kajak oder auf einem kleinen Boot entdecken können. Um Ihnen so viele interessante Informationen wie möglich mitgeben zu können, steht Ihnen ein Guide mit naturkundlichem Wissen während der Kreuzfahrt zur Seite.