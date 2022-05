Platziert am Ufer das Lake Wakatipu bietet die Lodge eine atemberaubende Kulisse auf die Humboldt Berge. Die Unterkunft ist abgelegen aber dennoch in 40 Minuten von Queenstown erreichbar. Die Umgebung von Glenorchy, eingerahmt von der Kulisse eines einheimischen Buchenwaldes und hoch aufragenden Bergketten, ist wahrlich beeindruckend. Hier wurden auch einige Filmszenen von «Der Herr der Ringe» und «Narnia» gedreht.

Die Unterkunft bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Zimmern und Cottages. In der Blanket Bay Villa befinden sich vier King Suiten welche alle ein eigenes Badezimmer, Wohnzimmer mit Kamin und einen atemberaubenden Blick auf den See bieten. In der Mitte der vier Suiten befindet sich die Lounge mit Bar. Die Owners Residence bietet zwei Schlafzimmer und ist ein freistehendes Steinhaus mit einer Gartenanlage um das Haus herum. Die Blanket Bay Lodge Zimmer haben alle einen eigenen Balkon und Badezimmer. Die Lodge Suiten sind etwas grösser und verfügen noch über ein separates Wohnzimmer mit Kamin. Die Chalet Suiten sind kleine Häuser welche separiert vom Haupthaus liegen.