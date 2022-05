Hoteltipps für Mauritius

Von Mittelklassehotels bis zu Luxusresorts

Suchen Sie ein Hotel für Mauritius Hochzeitsreisen? Dann schauen Sie sich unsere grosse Zahl an Luxusresorts an, welche Flitterpaaren viele romantische Angebote bieten. Hier erleben Sie die Entspannung, die Sie sich verdient haben und Ihre Mauritius Badeferien zum perfekten Strandurlaub machen. Unsere Mauritius Hotelempfehlungen mit Hotels auf Mauritius zeigen Ihnen die beliebtesten Hotels und Resorts der Insel. Erweitern Sie Ihren Aufenthalt mit einer La Réunion Mietwagenrundreise auf der Schwesterinsel von Mauritius. Dort erleben Sie neben einer einzigartigen Natur traumhafte Strände und bizarre Vulkanlandschaften, die Sie bei einer Wanderung auf eigene Faust erkunden können. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten.