Malediven Reisen

Reisen auf die Malediven

Land, Leute und wissenswerte Informationen

Ein Direktflug auf die Malediven dauert rund zehn Stunden, mit Umsteigen oder Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa drei Stunden mehr. Die Inseln der Malediven sind in 26 Atollen zusammengefasst, welche sich auf einer Fläche von knapp 300km² mitten im Indischen Ozean verteilen. Insgesamt umfassen die Malediven 1.196 Inseln, von denen über 140 von Urlaubern genutzt werden. Die Bewohner sprechen eine eigene Sprache (Divehi), allerdings können Sie sich auch mit Englisch überall verständigen. Insgesamt leben nur etwas über 400.000 Menschen in dem Land, die Staatsreligion ist der Islam. Das Wetter auf den Malediven ist neben der traumhaften Landschaft ein weiterer Grund für ihre Beliebtheit. Ganzjährig geniessen Sie hier Wassertemperaturen von rund 28°C und mindestens sechs Sonnenstunden täglich. Tagestemperaturen von 30°C garantieren perfekte Bedingungen für eine sommerliche Bräune und die zahlreichen Wassersportangebote wie Tauchen, Schnorcheln, Katamaran Ausflüge, und viele mehr..

Die beliebtesten Inseln der Malediven

Das Angebot an traumhaften Inselresorts ist sehr gross. So gibt es eine Auswahl vom einfachen Dreisterne Hotel bis zum modernsten Luxusresort. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Insel ist demnach sehr gross und es empfiehlt sich eine Beratung bei Spezialisten. Neben den unterschiedlichen Grössen der Eilande ist auch das Thema Hausriff ein sehr grosses. Hier können Sie wann immer Sie mögen einfach in das glasklare Wasser eintauchen und zum Teil der bunten und vielseitigen Pflanzen- und Tierwelt werden. Nicht ohne Grund gehören die Malediven zu den beliebtesten Schnorchel- und Tauchspots der Welt. Ein eigenes attraktives Riff haben unter anderem die Inseln Vilamendhoo, Khandolhu, Komandoo, Veligandu oder Hurawalhi. Die Resortinsel Vilamendhoo erreichen Sie vom Flughafen aus schon nach einem 25 minütigen Wasserflugzeug-Transfer mit atemberaubender Aussicht auf die kleinen Inseln – einfach ein Erlebnis. Sie bietet neben dem faszinierenden Hausriff auch Erholung pur in schöner Umgebung, zwei Restaurants, Bar, Spa und diverse Sportmöglichkeiten.

Für welche Zielgruppe eignen sich die Malediven?

Das Inselparadies lockt mit seinen vielen Reizen diverse Feriensuchende an. Verliebte sowie Honeymooner verbringen gemeinsame Tage im Paradies wie einst Robinson Crusoe. Die Malediven sind eines der weltweit romantischsten Reiseziele mit der Möglichkeit von Ausflügen auf einsame Inseln, Dinner am Strand unter den Sternen, Paar-Massagebehandlungen im Spa und vielem mehr. Schnorchler und Taucher geniessen die unglaubliche Unterwasserwelt sowie die kurzen Distanzen zu diversen Top Spots mit der Chance Walhaie, Schildkröten, diverse Rochenarten, Fischschwär, etc.. entdecken zu können. Die wunderbare Inselwelt ist auch für Familien ein einzigartiges Erlebnis mit vielen Aktivitäten und gemeinsamen Spass. Besonders beliebt sind die grösseren Resorts Meeru, Kuredu oder Kuramathi mit Spielplätzen und eigenem Kidsclub.

Welches ist die beste Reisezeit für die Malediven?

Das Klima auf den Malediven ist das ganze Jahr hindurch sommerlich warm, weshalb Reisen zu jeder Jahreszeit empfehlenswert sind. Dies gilt in der günstigeren Nebensaison sowie während der Hochsaison von Dezember bis Mai, in welcher mit den wenigsten Niederschlägen zu rechnen ist.