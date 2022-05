St. Martin Reisen mit Kindern

Familienferien auf St. Martin sind ein unvergessliches Erlebnis: Wie alle karibischen Inseln bietet auch St. Martin komfortable Unterkünfte für die ganze Familie, herrliche Natur und faszinierende Orte sowie tolle Möglichkeiten für Wassersportler und -sportlerinnen aller Art. Aber warum heisst die Insel ausgerechnet St. Martin? Und vor allem: Sie heisst ja gar nicht so! St. Maarten oder St. Martin ist zweigeteilt. Der französische Teil wird, wie die gesamte Insel, der Einfachheit halber St. Martin genannt. Der niederländische Teil dagegen heisst St. Maarten. Und die Insel bekam ihren Namen, weil Christoph Kolumbus der Legende nach am 11. November 1493 mit seinem Schiff hier ankerte. Das ist der Tag des heiligen St. Martin – die Insel konnte gar keinen anderen Namen bekommen! Immerhin bestimmte das Christentum im 15. Jahrhundert noch weite Teile des Alltags, so dass christliche Namen, Feiertage und Patrozinien nicht ignoriert werden durften. Die politische Zweiteilung von St. Martin ist nun wieder eine andere Geschichte. Und die lassen Sie sich am besten von den Einheimischen erzählen, wenn Sie nach St. Marteen reisen mit Kindern und den Grosseltern. Für nur wenige Dollar können Sie von der niederländischen auf die französische Seite reisen, Sie werden beide Flaggen auf der Insel wehen sehen. Lassen Sie sich Ihre St. Martin Ferien von unseren St. Martin Spezialisten individuell zusammenstellen!