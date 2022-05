St. Martin Reisen

Von familienfreundlich bis luxuriös

Glamouröses Strandhotel im französischen Teil von St. Martin

St. Martin strahlt eine grundsätzliche Gastfreundlichkeit, eine gewisse Unbekümmertheit und viel gute Laune aus – eine ideale Kombination für Ihre Karibik Ferien auf dieser internationalen Insel. Während der holländische Hauptort Philipsburg vor allem bei Ankunft grosser Kreuzfahrtschiffe betriebsam ist, kommt an der unendlich lang scheinenden Long Bay weder Hetze noch Gedränge auf. Wer ins Belmond La Samana Resort eincheckt, betritt ein funkelndes Juwel der Hotellerie von St. Martin. Mit einer Mischung aus Inselglamour und einer fesselnden kosmopolitischen Szene ist dies ein Ferienort zum Sehen und Gesehenwerden. Das gepflegte Resort gilt als einer der besten der ganzen Karibik. Es liegt an einem der spektakulärsten Privatstrände im französischen Teil der Insel und ist so schillernd wie das kristallklare Wasser, das den Strand umspült. Wenn Sie Ferien im Belmond La Samana Resort machen, wird Ihnen jeder Wunsch von den Lippen abgelesen.

Familienfreundliche Hotels auf beiden Seiten der Insel

Auch das sympathisch kleine Alamanda Resort liegt im französischen Teil der Insel. Es befindet sich in einem Strandgebiet der wundervollen Orient Bay im Nordosten der Insel. Familien mit Kindern fühlen sich hier besonders gut aufgehoben, bietet das Resort doch speziell für Familien grosszügig bemessene Deluxe Family Suiten an. Praktisch sind auch die Kitchenettes, die einem ermöglichen, nach Bedarf eine kleine Mahlzeit zwischendrin im Zimmer zuzubereiten. Ein Swimmingpool mit Sonnenterasse steht selbstverständlich zur Verfügung, ebenso stehen zahlreiche Aktivitäten und verschiedene Wassersportarten zur Auswahl. Am hotelnahen Strand gibt es ein legeres Café sowie ein Restaurant. Auf der südlichen, also der holländischen Seite der Insel, liegen die beiden Sonesta Resorts in der Nähe von Philipsburg. Zum Duo gehören das neue Familienhotel Sonesta Maho Beach Resort, Casino & Spa sowie das renovierte, luxuriöse Sonesta Ocean Point Resort, ein Adult Only Hotel. Beide Hotels profitieren von einer einmaligen Klippen- und Strandlage.

Französische Eleganz und Gourmet Küche am Traumstrand

Zur Orient Bay im nördlichen, dem französischen Teil der Insel, gehören die fünf Strände Kakoa, Bikini, Coco Beach, Waikiki und Kontiki. Sie alle warten mit schattenspenden Palmen, Bars und kleinen Cafés auf. Das Esmeralda Resort bietet luxuriöse Unterkünfte im Villen-Stil, die von einem tropischen Garten, einem Kokospalmenhain und leuchtenden Bougainvillea und Hibiskus Büschen umgeben sind. Fünfundsechzig Zimmer sind auf achtzehn luxuriöse Villen verteilt, jede mit einem eigenen privaten Pool. Die anmutige Open-Air-Architektur im Kolonialstil, eine Umgebung, die raffiniertes und intimes Ambiente verbindet, macht das Esmeralda Resort zu einem einzigartigen Hotel. Gastronomie hat hier einen hohen Stellenwert, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man in einem französischen Überseeterritorium Karibik Ferien macht. Ebenfalls an der Orient Bay befindet sich das Viertsterne Hotel La Plantation. Es vereint elegant französisch-westindischen Charme, den Komfort moderner Annehmlichkeiten und persönlichen Service. In kreolisch gefärbten und mit Schindeldächern gedeckten Villen sind die geräumigen Studios, Suiten und Villen untergebracht. Gäste wählen aus einer schier unerschöpflichen Vielfalt an französischen und internationalen Gourmet-Erlebnissen aus, die in den sechs verschiedenen Restaurants serviert werden. Dieses Boutique Hotel ist auch bei Hochzeitsreisenden besonders beliebt, lässt sich hier doch der Start ins gemeinsame Leben in trauter Zweisamkeit zelebrieren. Auf welcher Seite der Insel Sie auf St. Martin Ferien machen möchten, unsere Karibik Spezialisten kennen sich aus. Rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne einen massgeschneiderten Reisevorschlag.