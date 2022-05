St. Martin Reisen: Abwechslung!

St. Martin - von Traumstränden bis Regenwald

Lust auf Geschichte? Anno 1648…

Warum ist diese kleine Karibikinsel geteilt? Eigenartig ist das ja schon… Nutzen Sie Ihre St. Martin Badeferien doch einfach, um Ihre Geschichtskenntnisse aufzufrischen! Auf St. Martin fand eine Revolte statt, als in Europa der Dreissigjährige Krieg gerade zu Ende ging. Die von den Niederlanden und Frankreich auf die Insel verbannten Strafgefangenen konnten ihre spanischen Aufseher überrumpeln und übernahmen die Insel. Der Legende nach einigte sich die Meute, dass ein Niederländer und ein Franzose jeweils in entgegengesetzter Richtung die Insel umrunden sollten, um das jeweilige Territorium der Niederlande und Frankreichs festzulegen. Erklärt das den heutigen Grenzverlauf zufriedenstellend? Historiker sind sich nicht einig. Vermutlich ist das doch nur eine romantische Legende, die die Karibik als verruchtes Piratennest und abenteuerliches Aussteigerparadies erscheinen lässt. Für Segler, Surfer, Taucher und Schnorcheln warten hier jedenfalls Abenteuer.

Multikulti in Philipsburg

In der niederländischen Hauptstadt von St. Maarten erwartet Sie ein herrlicher Hafen, in dem die grossen Kreuzfahrtschiffe der Welt anlegen. Die Stadt ist auf einer Sandbank errichtet worden und bietet ein wahres Shopping-Paradies – so günstige Preise werden Sie staunen lassen! Das echte, wahre Karibik-Feeling bietet Ihnen der niederländische Teil der Insel. Sie können in dieser multikulturell geprägten Region der Insel übrigens mit Euro bezahlen, während der französische Teil der Insel nur Karibische Gulden akzeptiert.

Karibik zum Wandern? Na klar!

Bei St. Martin Familienferien denken Sie natürlich zuerst an traumhafte Strände, vielleicht noch an Regenwald. Und letzteren finden Sie im Inselinneren auf jeden Fall! Die schattigen Wanderwege führen Sie von Ihren herrlich komfortablen St. Martin Hotels direkt in den immergrünen Wald, der das hügelige Herz der Insel bedeckt. Wechseln Sie ab: Einen Tag Strand, einen Tag Wald. St. Martin soll insgesamt 37 tolle Strände haben, so dass Sie auch einen längeren Urlaub hier ganz ohne Langeweile verbringen können. Wassersportler haben hier übrigens ihr ganz persönliches Paradies gefunden: Die luxuriösen Hotels sorgen für die nötige Entspannung, wenn Sie Ihre Tage sportlich auf oder im Wasser verbringen. Und zwar mit der ganzen Familie. Denn kaum eine Region der Welt ist so familienfreundlich wie die Karibik. Lassen Sie sich von unseren St. Martin Experten beraten!