St. Kitts & Nevis Ferien

St. Kitts & Nevis Hotels

Superyachten, bunte Kolibris und einsame Strandabschnitte

Neben der quirligen Hauptstadt Basseterre zählt auf St. Kitts der von der UNESCO anerkannte Brimstone Hill Fortress National Park zu den wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten der Karibik, während im Süden die herrlichen Strände der Insel zum Sonnenbaden, zahlreichen Wassersportarten und ausgedehnten Mittagessen am Strand einladen. Nachdem 2005 die letzte Zuckerfabrik geschlossen wurde, begann sich auf St. Kitts der Luxusreisemarkt mit neuen Resorts, noblen Villen, einem Superyachthafen und einem von Tom Fazio entworfenen Golfplatz zu entwickeln. Auf der gemächlichen Schwesterinsel Nevis finden Sie an herrlichen Stränden meist ein Plätzchen ganz für Sie alleine. Das bewaldete Landesinnere säumt den majestätischen, oft von Wolken bedeckten Mount Nevis. Im Küstentiefland wachsen leuchtende Bougainvillea, Hibiskus und andere blühende Sträucher, die bunte, nektarsuchende Kolibris anziehen. Es ist diese üppige Landschaft, die Nevis bei Radfahrern, Wanderern, Vogelliebhabern und anderen Natur- und Outdoor-Fans so beliebt macht. Auf beiden Inseln steht Ihnen eine breite Auswahl an Hotels und Resorts zur Auswahl, die als ideale Ausgangspunkte zum Entdecken der beiden kleinen, aber wundervollen Inseln dienen. Es mag noch immer ein weitgehend unentdecktes Stück Karibik sein, aber St. Kitts & Nevis sind ein verlockend entspanntes und angenehmes Reiseziel.

Weltklasse-Golfplatz und genussreiches Ambiente im Four Seasons Resort Nevis

Einige prestigeträchtige Hotelnamen finden sich auf Nevis, so auch das neue Four Seasons Resort Nevis an der Pinney’s Beach. Das elegante Luxus Hotel begeistert aber nicht nur Gäste, denen Ruhe, gehobene Atmosphäre und exzellentes Essen in ihren Karibik Ferien wichtig sind, auch Golfer kommen hier voll auf ihre Kosten: Der von Robert Trent Jones Junior 18-Loch-Platz ist umgeben von tropischer Vegetation und eröffnet beim Abschlag den Blick auf das Resort und die Nachbarinsel St. Kitts. Stets wollte Trent Jones die natürlichen Strukturen des ihm zur Verfügung stehenden Geländes nutzen und sie mit dem Entwurf des Golfplatzes vereinen. Sein erklärtes Ziel war es, den Spielern das Gefühl zu vermitteln, die Landschaft wäre schon immer so gewesen. Das Luxus Resort bietet Ihnen für einen luxuriösen und geruhsamen Aufenthalt einfach alles: Es strahlt Eleganz aus und überzeugt durch den Service. Im Restaurant Neve geniessen Sie herrliche italienische Gerichte, während an der informellen Poolbar Cabana leichte Mahlzeiten und Snacks gereicht werden. Drei Schwimmbäder, grosszügige Zimmer mit Meerblick, Abendunterhaltung und sogar ein Kinderclub für Familien stehen zur Verfügung – im Four Seasons Resort Nevis lässt es sich genüsslich wohnen.

Ruhe, totale Erholung und koloniale Eleganz auf der Zuckerplantage

Ottley's Plantation Inn ist ein herrlicher karibischer Zufluchtsort mit atemberaubendem Blick auf den Atlantik. Ursprünglich eine Zuckerplantage aus dem 17. Jahrhundert, liegt Ottley's Plantation Inn inmitten einer riesigen tropischen Gartenanlage, von der aus sich abwechselnd ein Panoramablick auf das Meer und die Berge eröffnet. In den steinernen Ruinen der Zuckerfabrik befinden sich ein Schwimmbad mit Quellwasser und ein Gourmet Restaurant. Gästezimmer befinden sich im Hautphaus, dem ‘Great House’, sowie in Cottages, von denen einige sogar private Pools und Jacuzzis haben. Die romantische Umgebung und die freundliche Atmosphäre von Ottley's sind ideal für all jene, die einen ruhigen Urlaub in anmutiger Umgebung suchen. Die intime, historische Atmosphäre ist auch ideal für unvergessliche Flitterwochen. Es ist ein perfekter, erholsamer Ort für Reisende, die einen Rückzug aus der Hektik des Alltags suchen. Wie immer Sie sich Ihren idealen Aufenthalt auf St. Kitts & Nevis vorstellen, wir kennen uns aus. Lassen Sie sich von unseren Karibik Spezialisten beraten.