Tiefenentspannt im Einklang mit einer intakten Umwelt

Dominica ist eine authentische, natürliche und unaufgeregte Karibik Destination. Hier lässt sich sehr erholsam entspannen und abschalten. Aber wie wäre es, wenn Sie sogar noch auf ein TV-freies Hotel auf dieser relaxten Insel treffen würden? Tamarind Tree Hotel & Restaurant ist ein solcher Ort. Das sympathische kleine Hotel steht unter Schweizer Leitung und befindet sich an idealer Lage an der Westküste Dominicas. Von der 30 Meter hohen Klippe bietet sich Gästen ein herrlicher Blick auf das Karibische Meer, die Bucht von Salisbury und Morne Diablotin. Die Betreiber des Hotels achten auf einen möglichst umweltverträglichen und sozial gerechten Tourismus im Einklang mit der einheimischen Bevölkerung. Auch wenn es hier tiefenentspannt zugeht: wenn Sie zu einem Tauchausflug aufbrechen möchten, heissen Sie die Profis von East Carib Dive willkommen. Die Tauchschule ist am Strand von Salisbury basiert und in ein paar Gehminuten erreichbar. Das Hotel organisiert für Gäste auch Ausflüge und Aktivitäten in der näheren Umgebung. Neben Tauchgängen sind kleinere Wanderungen, Reitausflüge oder Walbeobachtungstouren möglich. Wenn Sie während Ihren Karibik Ferien im Tamarind Tree Hotel Urlaub machen. Gerne unterbreiten Ihnen unsere Karibik Spezialisten einen Reisevorschlag für Ihre Dominica Reisen.

Öko-Abenteuer oder Honeymoon im Regenwald Paradies

Das liebevoll ausgestaltete Jungle Bay Resort & Spa ist ein echter Geheimtipp für Geniesser. Am südlichen Ende der Westküste gelegen, geniessen Gäste hier ruhige Tage in äusserst angenehmem Ambiente. Jungle Bay bietet geschmackvoll gestaltete Stein- und Holzvillen mit Blick auf das Meeresschutzgebiet von Scotts Head und Soufriere. Die Bungalows sind sehr geräumig und luxuriös ausgestattet. Abgeschiedenheit bedeutet im Jungle Bay Resort nicht auf Annehmlichkeiten verzichten zu müssen: Neben einem wunderschönen Infinity Pool steht Hotelgästen ein Gym zur Verfügung und sie sind eingeladen, bei täglichen Yoga-Klassen mitzumachen. Vom Resort aus führen einige kleinere Wanderwege in die nähere Umgebung. Dominica ist unter anderem bekannt für seine Bananen. So überrascht es nicht, dass zum Jungle Bay Resort eine hauseigene Bananenplantage gehört, die auch Hausgästen offensteht. Wer den Bund fürs Leben an einem einzigartigen Ort schliessen möchte, wird hier auch einen ‘Honeymoon in Paradise’ verbringen. Hochzeitsreisende erwartet in diesem verwunschenen, wundervollen Winkel der Karibik ein romantischer Start für ihren gemeinsamen Lebensweg.