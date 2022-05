Dominicas Naturerlebnisse sind spektakulär

Entdecken Sie die schönsten Regionen

Vulkanische Landschaften von erhabener Schönheit und ein dichter Urwald mit vielen Papageien machen Dominica zu einem Sehnsuchtsort von Naturliebhabern, die es zu schätzen wissen, in einer fast unberührten Natur atemberaubende Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Sehr beeindruckend ist zum Beispiel der sogenannte Boiling Lake, dessen Wassertemperatur nahe dem Siedepunkt liegt. Aber auch der eindrucksvolle Nationalpark Morne Trois Pitons ist sehr interessant und lädt Sie dazu ein, eine unvergessliche Zeit in einer atemberaubenden Natur zu verbringen.

Dominica – Naturinsel der Karibik

So grandiose Ausflugsziele wie das ansprechende Fort Shirley und der inmitten von Mangrovenwäldern gelegene Indian River sind verantwortlich dafür, dass sich Dominicas Hotels & Resorts über eine starke Nachfrage freuen können und Dominica Reisen so beliebt sind. Sehr naturnahe Gebiete wie der Cabrits National Park oder der Nationalpark Morne Trois Pitons verleihen Dominica eine sehr naturnahe Atmosphäre, in der Sie sich gut erholen und entspannen können.

Eine Natur, die begeistert – Dominica

Einzigartige Lavastrände und eine artenreiche Tierwelt, zu der unter anderem sehr viele farbenfrohe Papageien gehören, machen Dominica zu einer Karibikinsel, auf der Sie eine wundervolle Zeit haben werden. Egal, ob Sie es lieben, durch eine exotische Natur zu streifen oder doch lieber an einem herrlichen Strand Entspannung und Erholung suchen, Dominica bietet genau dies und noch viel mehr. Die sehr gastfreundlichen Bewohner der Insel sind zum Teil direkte Nachfahren der Kariben, denen die Region ihren Namen verdankt.