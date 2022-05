Wissenswerte Curacao Reisetipps

Curacao gehört zu den ABC-Inseln und somit zu den "Inseln unter dem Winde" – was bedeutet, Curacao erfreut sich ganzjährig tropischen Klimas. Die Regenzeit erstreckt sich meist von Oktober bis Januar, bringt aber kaum Niederschlag mit sich. Im August und September steigt das Thermometer am höchsten. Durchschnittlich werden Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad in der Luft und 25 bis 28 Grad Wassertemperatur erreicht. Tropenstürme gibt es nur sehr selten.