Curacao Hotels

Hotels für alle Ansprüche

Blaue Cocktails und elegante Hotel Suiten auf Curacao

Locker geht es auch in den zahlreichen Hotels auf der Insel zu und her – Entspannung und Erholung gehören hier scheinbar zum Pflichtprogramm. Die Menschen auf Curacao sind für ihre Gastfreundschaft bekannt, überall begegnet man lachenden Gesichtern. Diese Herzlichkeit überträgt sich auf Gäste und so wird es nicht lange dauern, bis Sie sich nach Ihrer Ankunft auf Curacao auf den gemächlichen, entspannten karibischen Rhythmus einlassen. Vielleicht kennen Sie den berühmten, nach kräftigen Orangenaromen schmeckenden, knallblauen Likör Blue Curacao. Diese Farbe kommt nicht von ungefähr, ist doch dieses intensive Blau überall auf der Insel omnipräsent: Häuserfassaden, das glitzernde Meer vor der Küste, der Himmel und die Cocktails an der Hotelbar, sie alle funkeln in wunderschönen Blautönen, die Fernweh vermitteln. Der namensgebende Likör, der eisgekühlten Cocktails einen einzigartigen Nachgeschmack verleiht, kommt auch an der Hotelbar des Floris Suite Hotel & Spa grosszügig zum Einsatz. Als ‘Adults Only’ ist das Boutique Hotel für Gäste ab 18 Jahren konzipiert. Es verfügt über Deluxe-Suiten mit Blick auf den Aussenpool oder tropische Gartenanlagen. Hier lässt sich stilvoll und elegant in Curacao entspannen.

Aus dem Hotelzimmer direkt ins Korallenriff

Das Hotelangebot auf Curacao ist breit; neben luxuriösen Resorts und schicken All Inklusive Häusern gibt auch einfachere Mittelklassehotels. Bei Tauchfans besonders beliebt ist das Lions Dive & Beach Resort südlich von Willemstad. Das legere Resort ist im typisch holländisch karibischen Stil erbaut und verfügt über diverse Restaurants und Bars. Die bis dreistöckigen Gebäude liegen direkt am Strand und sind von üppigen tropischen Gartenanlagen umgeben. Zum Hotel gehört ein 5* PADI Tauchzentrum mit eigenen Tauchbooten und Ausrüstungsverleih. Wer mit der Familie nach Curacao reist, ist mit dem weitläufigen Sunscape Curacao Spa & Casino Resort bestens beraten. Das beliebte All Inclusive Hotel liegt an einem durch eine vorgelagerte Felsmauer geschützten Lagune. Das breite Sportangebot und verschiedene Restaurants und Bars in der Anlage gestalten den Aufenthalt sehr angenehm.

Luxuriös wohnen in der ehemaligen Gouverneurs Residenz

Natürlich ist Curacao ein Paradies für Taucher, aber nicht nur Wasserratten kommen auf der sympathischen Karibik Insel voll auf ihre Kosten. Wenn Sie beispielsweise im Curacao Marriott Beach Resort & Casino an der Piscadera Bay unterkommen, erwartet Sie ultimativer karibischer Luxus, der perfekt mit europäischem Charme der alten Welt vermischt ist. Fünf Minuten von der Hauptstadt Willemstad entfernt liegt das Hotel in einer sechs Hektar grossen tropischen Gartenanlage direkt am Strand. Die 328 luxuriösen Gästezimmer und Suiten haben alle einen eigenen Balkon. Das älteste sich noch in Betrieb befindliche Hotel in Curacao ist das ehrwürdige und äusserst luxuriöse Avila Hotel. Das in einer ehemaligen Gouverneurs Residenz untergebrachte und vielfach ausgezeichnete Traditionshaus ist bei Hochzeitsreisenden besonders beliebt. Das Hotel verfügt über zwei Privatstrände, die durch vorgelagerte Wellenbrecher vor Wind und Wellen geschützt sind. Gerne beraten Sie unsere Karibik Spezialisten und finden für Sie Ihr Wunschhotel auf Curacao. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihren Anruf.