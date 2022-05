Besonderes: Bahamas Schiffsreisen

Urlauber haben die Möglichkeit das Traumreiseziel Bahamas auf Schiffsreisen von einer atemberaubenden Seite kennenzulernen. Ob mit einer mondänen Jacht oder einem kleinen Katamaran, Sie sind umgeben von saphirblauem Wasser, das in der Sonne glitzert. Wer gerne im grossen Stil verreist, kann die Bahamas auf Kreuzfahrten erkunden. Exzellente Speisen an Bord und besondere Highlights wie Schnorcheln und Tauchen durch die farbenfrohen Korallenriffe runden Ihre Traumferien ab. Sprechen Sie unsere Bahamas Spezialisten an und lassen Sie sich eine Route zusammenstellen, die genau zu Ihnen passt. Landen Sie in Ihren Ferien auf verschiedenen paradiesischen Inseln, ohne immer wieder Koffer zu packen, und lassen Sie sich durch das glasklare Wasser navigieren.