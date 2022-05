Mit einer schönen Mischung aus Boutique-Hotels, Luxusresorts, traumhaften Stränden, Meisterschafts-Golfplätzen, spannenden Tauchspots und einigen der freundlichsten Menschen der Welt ist Grand Bahama Island eine der beliebtesten Inseln der Bahamas. Wenn Sie einen entspannten Ort mit sehr guter Infrastruktur suchen, bietet Ihnen diese Insel genau das richtige Angebot. Der Hauptort Freeport wartet mit guten Shopping-Möglichkeiten, eleganten Alleen und einer grossen Anzahl sehr guter Restaurants auf. Lediglich 80 Kilometer östlich von Florida, ist Grand Bahama Island umgeben von kilometerlangen pulverweissen Sandstränden, Naturschutzgebieten und dem smaragdgrünen Meer. Die Insel liegt so nahe am US-Südstaat, dass eine Hochgeschwindigkeitsfähre Grand Bahama für Wochenendtrips oder sogar Tagesausflüge aus Florida zugänglich macht. Sind Sie in Ihren Bahamas Ferien gerne aktiv? Eine tolle Vielfalt an kulturellen Erfahrungen und Naturwundern macht Grand Bahama zum idealen Ziel für Kajakfahren, Delfinbeobachtungen, Öko-Abenteuern, Tauchaktivitäten und Fahrradtouren. Wie Sie Grand Bahama in Ihren Bahamas Ferien einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Bahamas Spezialisten sehr gerne beim persönlichen Gespräch.