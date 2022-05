Andros Reisen

Herzlich willkommen auf Andros, der grössten Inselgruppe des Landes. Die knapp 6'000 Quadratkilometer grossen Inselgruppe im äusseren Westen der Bahamas ist ein einziges grosses Naturparadies: dichte Mangrovensümpfe, Palmensavannen und Kiefernwälder, in denen sogar Wildschweine leben, prägen die Region. Die Flora und Fauna ist in diesem Teil der Bahamas besonders vielfältig, finden sich doch mehr als 180 Vogel und über 50 Orchideenarten auf Andros. Vor der Ostküste der Inselgruppe liegt ein 225 Kilometer langes Korallenriff, welches Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln oder Fischen gleichermassen unvergesslich macht. Es gibt auch zahlreiche ‘Blue Holes’, riesige, mit Wasser gefüllte Höhlen, die sowohl an Land als auch vor der Küste zu finden sind. Das drittgrösste Barrier Reef der Welt mit seiner steil abfallenden Riffwand weist unzählige dieser blauen Löcher auf. Nicht nur stellen sie vor allem für ambitionierte Taucher eine grosse Herausforderung dar, Erzählungen der Einheimischen zufolge leben neben uns bekannten Meeresbewohnern auch mystische Fabelwesen dort unten. Die touristische Infrastruktur auf Andros ist verhältnismässig bescheiden, und dennoch stehen für Ihre Andros Ferien einige sehr bequeme Resorthotels zur Auswahl. Wenn Sie während Ihren Bahamas Ferien einen Aufenthalt auf Andros einplanen möchten, sollten Sie sich mit unseren Bahamas Spezialisten unterhalten.