Antigua all inklusive

Antigua Ferien – ideal für Geniesser

Vor allem, wenn Sie während Ihres Aufenthaltes auf Antigua in erster Linie am Strand liegen möchten und nicht viel unterwegs sind, kann ein all Inklusive Angebot genau das Richtige für Sie sein. Antiguas Hotels sind sehr versiert darin, Ihnen durch ein gastronomisches Angebot der Extraklasse Ihren Aufenthalt vor Ort zu versüssen. Egal, ob Sie Wassersport treiben oder sich einfach nur entspannen, die Strände auf Antigua bieten alles, was man sich von Badeferien in der Karibik erhofft. Sehr ruhig, entspannend und vor allem sehr erholsam, so sind Ferien auf Antigua, weswegen diese Insel im Herzen der Karibik ein Reiseziel ist, welches Sie sich nicht entgehen lassen sollten.