Antigua Reisen

Antigua

Antigua Badeferien – ein von Lebensfreude geprägtes Erlebnis

Fröhlich, gut gelaunt und immer freundlich – so präsentieren sich die Bewohner von Antigua, deren gute Stimmung vor allem während des zehn Tage andauernden Karnevals sehr eindrucksvoll deutlich wird. Egal, ob Sie auf Antigua Ihre Familienferien verbringen oder die Insel Sie reizt, um dort Ihren Honeymoon zu verbringen, die heitere Stimmung der Insel, welche in der gesamten Karibik als legendär gilt, wird Sie in ihren Bann ziehen. Da durch die vielen Strände auf Antigua vor allem Erholungssuchende diese Insel besuchen, werden Antigua all-inklusive Ferien immer beliebter.

Ein Ferienziel, an dem Ihnen viel geboten wird

Um Antigua in seiner gesamten Schönheit zu erfassen, ist es eine sehr gute Idee, Antigua Mietwagenreisen zu unternehmen und so berühmte und sehenswerte Orte wie Betty's Hope zu besuchen. Diese Zuckerrohr-Windmühle, die noch funktionsfähig ist, sollten Sie definitiv nicht verpassen, wenn Sie in Antigua unterwegs sind. Aber auch die sehr malerisch gelegene Jumby Bay, an der Sie eine entspannte Zeit verbringen können, ist ein beliebtes Ziel, wenn Sie die schöne Insel Antigua erkunden. Freuen Sie sich auf gut gelaunte Menschen, traumhafte Strände und eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt und den Stress des Alltags hinter sich lassen kann. Herrliches Wetter, eine atemberaubend schöne Natur und eine sehr gute Infrastruktur tragen auch dazu bei, dass Antigua Ferien immer ein voller Erfolg sind.