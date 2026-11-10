Ostkanada Lesereise Schweizer Familie - Natur und Genuss

Fahrt entlang der spektakulären Küste New Brunswicks zum Hopewell Cape und dem Hopewell Rocks Provincial Park. Die Hopewell Rocks an der Bay of Fundy sind bekannt für ihre markanten Felsformationen, die durch die extremen Gezeiten geformt wurden (bis zu 16m Gezeitenunterschiede). Bei Ebbe kann man auf dem Meeresboden zwischen den Felsen spazieren, bei Flut wirken sie wie kleine Inseln – ein einzigartiges Naturwunder Kanadas. Weiter geht es nach Moncton, einer lebendigen Stadt nahe eindrucksvoller Natur und charmanten Kleinstädten mit anschliessendem Stadtrundgang. 2 Nächte im Crowne Plaza Moncton o.ä.