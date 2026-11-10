Ostkanada Lesereise Schweizer Familie - Natur und Genuss, ab / bis Zürich ab Halifax
Reisedaten
- 02.09.–14.09.2027
Ostkanada Lesereise Schweizer Familie - Natur und Genuss, ab / bis Zürich ab Halifax
ab CHF 9000.– / pro Person
ab Halifax bis Toronto
Highlights:
- Deutsch geführte Gruppenreise mit Reiseleitung ab / bis Zürich
- Maritime Genüsse & Weindegustation
- Typische Fischerdörfchen & spektakuläre Natur
- Vielseitige Küstenlandschaften
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Halifax
Flug von Zürich nach Halifax. Begrüssung durch die lokale Reiseleitung und Transfer zum Hotel mit anschliessendem Willkommenscocktail. 2 Nächte im Halifax Marriott Harbourfront Hotel o.ä.
2. Tag Halifax
Am Morgen Stadtrundfahrt in Halifax inkl. deutschsprechender Reiseleitung. Rest des Tages zur freien Verfügung. Halifax, die Hauptstadt von Nova Scotia, ist eine lebendige Hafenstadt mit maritimer Atmosphäre. Entlang der Waterfront laden Restaurants, Museen und historische Gebäude zum Erkunden ein. Die Stadt verbindet moderne Urbanität mit reicher Seefahrtsgeschichte.
3. Tag Lunenburg / Bridgewater
Die heutige Route führt via Peggy's Cove mit dem ikonischen Leuchtturm und der beeindruckenden Küstenlandschaft nach Lunenburg. Auf einem Stadtrundgang entdecken Sie die UNESCO-Welterbestadt mit farbenfroher Architektur, reicher Seefahrergeschichte und einem der schönsten Häfen Kanadas. Weiterfahrt nach Bridgewater. 1 Nacht im Best Western Bridgewater o.ä.
4. Tag Saint John
Fahrt nach Digby, bekannt für seine frischen Jakobsmuscheln aus der Bay of Fundy. Wunderschöne Überfahrt mit der Fähre von Digby nach Saint John. Während der Fahrt kann man an Deck die frische Meeresluft geniessen und mit etwas Glück Wale oder Delfine sehen. Nach Ankunft gemütlicher Spaziergang durch Saint John. Saint John liegt malerisch an der Bay of Fundy in New Brunswick. Die Hafenstadt begeistert mit ihrer historischen Altstadt und der lebendigen Waterfront. 2 Nächte im Saint John Delta Hotel o.ä.
5. Tag St. Andrews-by-the-Sea
Fahrt durch die idyllische Küste von New Brunswick von Saint John nach St. Andrews-by-the-Sea mit charmanten Küstenorten und historischen Sehenswürdigkeiten. Höhepunkt des Tages ist die Walbeobachtung in der Bay of Fundy. Die Bay of Fundy ist weithin bekannt für ihren Reichtum an Meereslebewesen und bietet gute Möglichkeiten zur Walbeobachtung. Rückfahrt nach Saint John.
6. Tag Hopewell Cape / Moncton
Fahrt entlang der spektakulären Küste New Brunswicks zum Hopewell Cape und dem Hopewell Rocks Provincial Park. Die Hopewell Rocks an der Bay of Fundy sind bekannt für ihre markanten Felsformationen, die durch die extremen Gezeiten geformt wurden (bis zu 16m Gezeitenunterschiede). Bei Ebbe kann man auf dem Meeresboden zwischen den Felsen spazieren, bei Flut wirken sie wie kleine Inseln – ein einzigartiges Naturwunder Kanadas. Weiter geht es nach Moncton, einer lebendigen Stadt nahe eindrucksvoller Natur und charmanten Kleinstädten mit anschliessendem Stadtrundgang. 2 Nächte im Crowne Plaza Moncton o.ä.
7. Tag Weindegustation / Pictou
Am Morgen Fahrt zur Jost Winery für eine Besichtigung sowie Mittagessen. Die Jost Winery gilt als die grösste und am längsten betriebene Weinkellerei der Provinz und ist ein Pionier der Weinindustrie an der kanadischen Ostküste. Weiterfahrt nach Pictou, dem „Geburtsort der Schotten in Nova Scotia“. Hier erhalten Sie einen schönen Einblick in die Geschichte der schottischen Einwanderer und geniessen charmante Hafenaussichten. Zeit zur freien Verfügung und anschliessend Rückfahrt nach Moncton.
8. Tag Wolfville
Nach dem Frühstück Fahrt in Richtung Wolfvillle und Erkundung der Grand Pre National Historic Site. Die Grand-Pré National Historic Site in Nova Scotia erinnert an die Geschichte der Akadier und ihre Vertreibung im Jahr 1755. In einer malerischen Landschaft zeigen Gedenkstätten und ein Besucherzentrum die Bedeutung dieses Ortes, der heute als UNESCO-Weltkulturerbe gilt. Auf der Weiterfahrt besuchen Sie eine Winery. In Wolfville Zeit zur freien Verfügung, um die charmante Universitätsstadt im Herzen des Annapolis Valley mit schönen Cafés und historischen Gebäuden zu geniessen. 2 Nächte im Old Orchard Inn & Spa.
9. Tag Annapolis Valley
Heute entdecken Sie das malerische Annapolis Valley, eine der bekanntesten Weinregionen Kanadas. Sanfte Hügel, weitläufige Apfelplantagen und renommierte Weingüter prägen die Landschaft. Am Abend bietet sich die Möglichkeit zu einem fakultativen Abschiedsessen auf dem Weingut Grand Pré. Im Restaurant Le Caveau werden saisonale Spezialitäten aus regionalen Zutaten serviert, harmonisch begleitet von den Weinen des Hauses (optional, nicht im Preis inklusive und zahlbar vor Ort).
10. Tag Niagara Falls
Am frühen Morgen Fahrt zum Flughafen und Flug um die Mittagszeit von Halifax nach Toronto. Nach der Ankunft werden Sie am Flughafen empfangen und fahren weiter zu den berühmten Niagara Falls. Die gewaltigen Wassermassen und die aufsteigende Gischt bieten ein beeindruckendes Naturschauspiel. Bei einer Hornblower-Bootsfahrt erleben Sie die mächtigen Horseshoe Falls aus nächster Nähe. Den Tag lassen Sie bei einem gemeinsamen Abendessen mit Blick auf die stimmungsvoll beleuchteten Wasserfälle ausklingen. 1 Nacht im Hilton Niagara Falls o.ä.
11. Tag Niagara-on-the-Lake / Toronto
Auf dem Weg nach Toronto besuchen Sie Niagara-on-the-Lake. Der charmante Ort begeistert mit seinem historischen Stadtkern, liebevoll restaurierten viktorianischen Gebäuden, kleinen Boutiquen und einer reizvollen Lage am Lake Ontario. Anschliessend Besuch der renommierten Inniskillin Winery, die als Pionier des kanadischen Eisweins internationale Bekanntheit erlangt hat. Ankunft in Toronto am späten Nachmittag, der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. 2 Nächte im Radisson Blu Toronto Downtown o.ä.
12. Tag Toronto
Bei einer Stadtrundfahrt mit deutschsprachiger Reiseleitung lernen Sie die Höhepunkte Torontos kennen. Die lebendige Metropole am Ufer des Lake Ontario beeindruckt mit ihrer modernen Skyline, multikulturellen Atmosphäre und abwechslungsreichen Stadtvierteln. Anschliessend setzen Sie mit der Fähre zu den Toronto Islands über, wo Zeit für individuelle Spaziergänge und schöne Ausblicke auf die Skyline der Stadt bleibt. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Torontos zählen der markante CN Tower, das Royal Ontario Museum sowie das historische Distillery District mit seinen Galerien, Cafés und charmanten Kopfsteinpflastergassen. Am Abend geniessen Sie ein gemeinsames Abendessen im CN Tower mit spektakulärem Panoramablick über die Stadt.
13. Tag Rückreise
Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um Toronto nochmals auf eigene Faust zu entdecken oder letzte Einkäufe zu erledigen. Nach dem Mittag Transfer zum Flughafen und Rückflug von Toronto nach Zürich mit Swiss (Ankunft am nächsten Tag).
Im Preis inbegriffen
- Deutschsprechende Reiseleitung ab/bis Zürich sowie lokale deutschsprechende Reiseleitung
- Flüge ab / bis Zürich in Economy-Klasse mit Edelweiss und Swiss inkl. Flughafen- und Sicherheitstaxen
- Inlandflug in Economy-Klasse mit AirCanada inkl. Flughafen- und Sicherheitstaxen
- 12 Nächte in Mittelklassehotels
- Fahrt im klimatisierten Reisebus
- Aktivitäten und Transfers gemäss Programm
- 12x Frühstück, 2x Mittagessen und 2x Abendessen
- Fährpassage Digby-Saint John
- Fährpassage zu den Toronto Islands
- Ausführliche Reisedokumentation
- Trinkgelder für Fahrer und Guide (je ca. CAD 7.- pro Person / Tag)
- Nicht erwähnte Ausflüge, Mahlzeiten und Getränke
- Kleingruppenzuschlag bei weniger als 15 Personen
- Reiseversicherung
- eTA Einreisegenehmigung für Kanada
- Persönliche Auslagen
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 9000.– / pro Person