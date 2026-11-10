Nach dem Frühstück Fahrt in Richtung Wolfvillle und Erkundung der Grand Pre National Historic Site. Die Grand-Pré National Historic Site in Nova Scotia erinnert an die Geschichte der Akadier und ihre Vertreibung im Jahr 1755. In einer malerischen Landschaft zeigen Gedenkstätten und ein Besucherzentrum die Bedeutung dieses Ortes, der heute als UNESCO-Weltkulturerbe gilt. Auf der Weiterfahrt besuchen Sie eine Winery. In Wolfville Zeit zur freien Verfügung, um die charmante Universitätsstadt im Herzen des Annapolis Valley mit schönen Cafés und historischen Gebäuden zu geniessen. 2 Nächte im Old Orchard Inn & Spa.