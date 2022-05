Halifax Reisen

Verglichen mit Ballungsräumen wie Vancouver und Toronto kann Halifax kaum als Metropole bezeichnet werden. Aber die sympathische Hafenstadt zeigt ihre Grösse anders: Sie wartet mit roten Backsteinbauten, grosszügigen Parks und einer denkmalgeschützten Zitadelle auf und ist mit einigen erstklassigen Museen gesegnet. Einen echten Schatz entdecken Sie in Ihren Halifax Ferien aber entlang des wunderschönen, knapp vier Kilometer langen Harbour Walk. Von dieser Strandpromenade aus sehen Sie die gegenüberliegende Georges Island mit ihrem Leuchtturm. Halifax ist eine lebenswerte Stadt: Sie ist beschaulich klein, profitiert von ihrer geschützten Lage in einer fjordähnlichen Meerenge und überzeugt mit ihrem entspannten Lebensstil. Das Nachtleben und die Restaurantszene haben sich in den letzten Jahren sprunghaft entwickelt: Vor allem im trendigen Stadtteil North End gibt es eine Vielzahl von Craft Brauereien und Bistros, die eine spannende kulinarische Vielfalt anbieten.