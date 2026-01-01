Beschreibung

Einleitung Das modernes Mittelklasshotel vereint Komfort und Funktionalität im Herzen von Osaka. Die unschlagbare Lage nahe Dotonbori bietet Reisenden einen idealen Ausgangspunkt, um die vielfältigen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu entdecken.

Lage Das Hotel Vista Osaka Namba befindet nur 5 Gehminuten von der U-Bahn Station «Nihonbashi» und der berühmten Dotonbori Strasse entfernt. In der Umgebung gibt es viele Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten. Der Bahnhof Osaka «Umeda» ist rund 15 Fahrminuten und der internationale Flughafen Kansai etwa 40 Fahrminuten entfernt.