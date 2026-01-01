Hotel Vista Osaka Namba
Osaka
Beschreibung
Einleitung
Das modernes Mittelklasshotel vereint Komfort und Funktionalität im Herzen von Osaka. Die unschlagbare Lage nahe Dotonbori bietet Reisenden einen idealen Ausgangspunkt, um die vielfältigen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu entdecken.
Lage
Das Hotel Vista Osaka Namba befindet nur 5 Gehminuten von der U-Bahn Station «Nihonbashi» und der berühmten Dotonbori Strasse entfernt. In der Umgebung gibt es viele Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten. Der Bahnhof Osaka «Umeda» ist rund 15 Fahrminuten und der internationale Flughafen Kansai etwa 40 Fahrminuten entfernt.
Zimmer
Die 120 komfortablen Zimmer sind alle ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.
Comfort: 18 m² gross, Badezimmer mit Dusche.
Superior: 21 m² gross, Badezimmer mit separater Badewanne und Dusche.
Comfort: 18 m² gross, Badezimmer mit Dusche.
Superior: 21 m² gross, Badezimmer mit separater Badewanne und Dusche.
Preis auf Anfrage
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