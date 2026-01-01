Beschreibung

Einleitung Gäste können im beheizten Innenpool entspannen und dabei die spektakuläre Aussicht auf die Stadt geniessen oder im modernen Fitness an hochmodernen Geräten trainieren. Das exklusive Spa des Hotels lädt mit einer Auswahl an wohltuenden Massagen und Schönheitsanwendungen zum Abschalten ein und bietet eine harmonische Auszeit für Körper und Geist.

Lage Das Luxushotel befindet sich im Herzen der Stadt, nur wenige Gehminuten von der U-Bahn Station «Higobashi» entfernt, was eine bequeme Anbindung an die wichtigsten Attraktionen und Geschäftsviertel bietet. Zahlreiche Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof Umeda ist 5 Fahrminuten entfernt und der Flughafen Kansai etwa 45 Fahrminuten.

Angebot Im «Atmos Dining» geniessen Gäste europäische und asiatische Fusionsküche, während das «KURA» traditionelle japanische Gerichte serviert. Das «C Grill» spezialisiert sich auf frisch gegrillte Meeresfrüchte, und die «40 Sky Bar & Lounge» bietet eine beeindruckende Auswahl an Cocktails mit atemberaubendem Blick über Osaka.