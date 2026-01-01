Hyatt Centric MG Road Bangalore
Bengaluru
Beschreibung
Einleitung
Ein schönes, zentral gelegenes Hotel mit 143 modernen Zimmern. Es ist idealer Ausgangspunkt um die Sehenswürdigkeiten, Einkaufszentren und viele Restaurants zu erreichen. Die modernen und lichtdurchfluteten Zimmer und Suiten haben einen Holzboden und verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn. Die Standard Zimmer sind 22 m² gross und bieten Sicht auf die Stadt, die Deluxe Zimmer auf den Swimmingpool und den See.
Die beiden Restaurants servieren indische und internationale Menüs. Die Hotelanlage verfügt über einen geheizten Swimmingpool, Spa, Sauna und ein Fitnesscenter. Dieses Erstklasshotel liegt im Stadtzentrum, die Fahrt zum Flughafen dauert rund 75 Minuten. Die zentrale Lage unweit zahlreicher Restaurants und Geschäfte sowie das tolle Angebot an eigenen Restaurants zeichnen dieses Hotel aus. Es ist eine ideale Adresse für einen Kurzaufenthalt in Bengaluru.
Preis auf Anfrage
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