Indien Hotels

Logieren wie ein Maharadscha

Service und Ausstattung der Extraklasse

Ein ganz besonderes Erlebnis ist die Übernachtung in einem traditionsreichen Heritage Hotel. Wenn Sie in einem alten Stadtpalast, einer imposanten Burganlage oder einem prunkvollen Haveli übernachten, können Sie sich wirklich wie in einem Märchen aus 1001 Nacht fühlen. Reisenden, die das Erlebnis einer fremden, aufregenden Kultur mit entspannten Badeferien verbinden möchten, sei ein Hotel in Goa, auf den Andamanen, in Bekal, in Mararikulam oder in Kovalam empfohlen. Weisse Sandstrände, eine üppig grüne Natur und das kristallklare Wasser des Indischen Ozeans garantieren Erholung und Entspannung pur.