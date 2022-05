Die lebendige Stadt Nha Trang hat nicht nur einen schönen Strand und ein ausgedehntes Nachtleben zu bieten, sondern ist schon seit jeher buddhistische Pilgerstätte. Die Türme der Tempanlage Po Nagar mir ihrem Pyramidendach und den fast 30 Meter hohen Cham-Türmen erheben sich nördlich des Cai-Flusses. In der Long-Son-Pagode befindet sich ein beeindruckender, 14 Meter hoher weisser Buddha. Auch die französische Kolonialzeit hat mit der Kathedrale und dem Ozeanographischen Institut Spuren hinterlassen. Genauso auch der letzte vietnamesische Kaiser Bao Dai in einigen seiner Villen. Gäste finden im Hafen vor dem Hintergrund blau-roter Boote ein traumhaftes Fotomotiv. Berühmt sind auch die heissen Quellen von Thap Ba, wo Sie in warmem Wasser baden und Mineralschlammbäder geniessen können. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre individuelle Reise nach Nha Trang zusammen.