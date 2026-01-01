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Six Senses Ninh Van Bay

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Nha Trang

Dieses luxuriöse Hotel ist ein idealer Ort um auszuspannen. Es herrscht eine ruhige Atmosphäre an traumhafter Lage mit viel Privatsphäre.

Beschreibung

Einleitung
Das Hotel verfügt über ein Fit­ness­center, Kids-Club, ein Yoga-Pavillon und einen Tennisplatz mit Flutlicht. Im schönen Six Senses Spa können Sie sich mit Massagen und anderen Well­ness­ange­boten ver­wöhnen lassen. Nebst dem grossen An­­ge­bot an Wasser­sport­mög­lich­keiten (Kajaks, Stand Up Pad­dle­boards, Hobbie-Cats, Wasserski) können auch Tau­chen (durch Dritt­an­bieter), Bootsausflüge, Wan­der­ungen, so­wie kulturelle Exkursio­nen organisiert werden. Jedem Gast wird ausserdem ein Fahrrad für eigene Erkundungen zur Verfügung gestellt.
Lage
An der traumhaften Bucht von Ninh Van gelegen, welche nur per Boot erreichbar ist. Die Stadt Nha Trang ist ca. 45 Minuten per Boot und Fahrzeug entfernt. Der Flughafen wird in ca. 1 ½ Stun­den per Boot und Hotelminibus erreicht.
Angebot

Ost trifft West – köstliche lokale und internationale Speisen werden in drei verschiedenen Restau­rants serviert. Das «Dining by the Bay» ist in zwei Ebenen in den Hang gebaut und ge­gen aussen offen. Am Strand befindet sich eine Bar, wo Sie sich zum Apéro vor dem Dinner treffen und danach den Abend in gediegener Atmosphäre gemütlich ausklingen lassen können. Auf der Terrasse mit atemberaubenden Blick über das Meer werden für Sie Köstlichkeiten direkt am Tisch gegrillt.

Besuchen Sie auch den in den Felsen gebauten Weinkeller und genies­sen Sie zu einem herrlichen Glas Wein einige der Käse- und luftgetrockneten Fleisch­spezialitäten. Im «Drinks by the Bay» können Sie die wunderschöne Aussicht auf die umwerfende Bucht bei Son­nen­untergang genies­sen.

Zimmer

Luxuriöse, geschmackvoll eingerichtete Pool Villen im landestypischen Stil mit gross­zügigem Badezimmer sowie einem Privatpool und eine Dusche im Freien. Alle 62 Villen sind mit Klimaanlage, Te­le­fon, gratis Inter­net­­zugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und eigenem kleinen Wein­keller ausgestattet.
Hill Top Pool Villa (10): Die 158 m2 grossen Villen sind am Hang gelegen mit schöner Sicht auf Meer und Strand. Über eine Treppe erreichen Sie das Schlafzimmer.

Diese Villen befinden sich an beiden Enden der Bucht und sind über private Wege/Treppen erreichbar.
Beachfront Pool Villa (24): 176 m2 grosse Villa auf 2 Ebe­nen verteilt. Schlafzimmer und Garten mit Pool und Son­nen­­­terrasse sind ebenerdig mit direktem Zugang zum Strand. Ein offenes Wohnzimmer mit Sofa und Balkon mit Meersicht befindet sich auf der oberen Etage.
Water Pool Villa (5): 154 m2 gross und nur zu Fuss über viele Stufen zu erreichen. Ein Maximum an Privatsphäre ist garantiert. Der kleine Pool befindet sich im Felsen. Direkter Zugang zum Meer, wo man schnorcheln kann.

ab CHF 463.– / pro Person

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