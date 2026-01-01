Ost trifft West – köstliche lokale und internationale Speisen werden in drei verschiedenen Restau­rants serviert. Das «Dining by the Bay» ist in zwei Ebenen in den Hang gebaut und ge­gen aussen offen. Am Strand befindet sich eine Bar, wo Sie sich zum Apéro vor dem Dinner treffen und danach den Abend in gediegener Atmosphäre gemütlich ausklingen lassen können. Auf der Terrasse mit atemberaubenden Blick über das Meer werden für Sie Köstlichkeiten direkt am Tisch gegrillt.

Besuchen Sie auch den in den Felsen gebauten Weinkeller und genies­sen Sie zu einem herrlichen Glas Wein einige der Käse- und luftgetrockneten Fleisch­spezialitäten. Im «Drinks by the Bay» können Sie die wunderschöne Aussicht auf die umwerfende Bucht bei Son­nen­untergang genies­sen.