Six Senses Ninh Van Bay
Nha Trang
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel verfügt über ein Fitnesscenter, Kids-Club, ein Yoga-Pavillon und einen Tennisplatz mit Flutlicht. Im schönen Six Senses Spa können Sie sich mit Massagen und anderen Wellnessangeboten verwöhnen lassen. Nebst dem grossen Angebot an Wassersportmöglichkeiten (Kajaks, Stand Up Paddleboards, Hobbie-Cats, Wasserski) können auch Tauchen (durch Drittanbieter), Bootsausflüge, Wanderungen, sowie kulturelle Exkursionen organisiert werden. Jedem Gast wird ausserdem ein Fahrrad für eigene Erkundungen zur Verfügung gestellt.
Lage
An der traumhaften Bucht von Ninh Van gelegen, welche nur per Boot erreichbar ist. Die Stadt Nha Trang ist ca. 45 Minuten per Boot und Fahrzeug entfernt. Der Flughafen wird in ca. 1 ½ Stunden per Boot und Hotelminibus erreicht.
Angebot
Ost trifft West – köstliche lokale und internationale Speisen werden in drei verschiedenen Restaurants serviert. Das «Dining by the Bay» ist in zwei Ebenen in den Hang gebaut und gegen aussen offen. Am Strand befindet sich eine Bar, wo Sie sich zum Apéro vor dem Dinner treffen und danach den Abend in gediegener Atmosphäre gemütlich ausklingen lassen können. Auf der Terrasse mit atemberaubenden Blick über das Meer werden für Sie Köstlichkeiten direkt am Tisch gegrillt.
Besuchen Sie auch den in den Felsen gebauten Weinkeller und geniessen Sie zu einem herrlichen Glas Wein einige der Käse- und luftgetrockneten Fleischspezialitäten. Im «Drinks by the Bay» können Sie die wunderschöne Aussicht auf die umwerfende Bucht bei Sonnenuntergang geniessen.
Zimmer
Luxuriöse, geschmackvoll eingerichtete Pool Villen im landestypischen Stil mit grosszügigem Badezimmer sowie einem Privatpool und eine Dusche im Freien. Alle 62 Villen sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und eigenem kleinen Weinkeller ausgestattet.
Diese Villen befinden sich an beiden Enden der Bucht und sind über private Wege/Treppen erreichbar.
Luxuriöse, geschmackvoll eingerichtete Pool Villen im landestypischen Stil mit grosszügigem Badezimmer sowie einem Privatpool und eine Dusche im Freien. Alle 62 Villen sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und eigenem kleinen Weinkeller ausgestattet.
Hill Top Pool Villa (10): Die 158 m2 grossen Villen sind am Hang gelegen mit schöner Sicht auf Meer und Strand. Über eine Treppe erreichen Sie das Schlafzimmer.
Diese Villen befinden sich an beiden Enden der Bucht und sind über private Wege/Treppen erreichbar.
Beachfront Pool Villa (24): 176 m2 grosse Villa auf 2 Ebenen verteilt. Schlafzimmer und Garten mit Pool und Sonnenterrasse sind ebenerdig mit direktem Zugang zum Strand. Ein offenes Wohnzimmer mit Sofa und Balkon mit Meersicht befindet sich auf der oberen Etage.
Water Pool Villa (5): 154 m2 gross und nur zu Fuss über viele Stufen zu erreichen. Ein Maximum an Privatsphäre ist garantiert. Der kleine Pool befindet sich im Felsen. Direkter Zugang zum Meer, wo man schnorcheln kann.
ab CHF 463.– / pro Person
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