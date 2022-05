Hoi An Reisen

Die romantische Kleinstadt Hoi An liegt südlich von Da Nang am Südchinesischen Meer. Sie ist für ihre unzähligen Kanäle und die gut erhaltene Altstadt bekannt. Einst war Hoi An ein wichtiges Handelszentrum. Auf dem Markt wurden Waren aus Japan und China feilgeboten. Die bunte Architektur aus unterschiedlichen Epochen und Stilen macht den Charme dieser Stadt aus. Neben farbenfrohen Kolonialgebäuden finden sich chinesische Tempel und typische vietnamesische Stadthäuser wieder. Das Grün der bepflanzten Balkone bildet einen schönen Kontrast zum Gelb der Häuserfassaden. Die belebten Gassen werden von bunten Lampions erleuchtet. Das Wahrzeichen der Stadt ist die überdachte Japanische Brücke mit einer Pagode. Berühmt ist Hoi An aber vor allem für die Herstellung von Seidenstoffen und die vielen Schneidereien in der Stadt. Bei einer Besichtigung in der Seidenmanufaktur schauen Sie zu, wie die wertvollen Stoffe hergestellt werden. In der Schneiderei um die Ecke können Sie sich anschliessend ein massgeschneidertes Kleidungsstück anfertigen lassen – Made in Hoi An. Geniessen Sie die Abendstimmung am Kanal mit Blick auf die von Lampions erleuchtete Kulisse. Unsere Vietnam Spezialisten stellen gerne Ihre individuelle Hoi An Reise zusammen.