Vietnam Gruppenreisen

Entdecken Sie Vietnam auf einer Gruppenrundreise gemeinsam mit anderen Reisegästen! In dem langgezogenen Land unterscheiden sich Nord und Süd sowohl kulturell als auch geografisch stark voneinander. Das macht Vietnam zu einem faszinierenden und reizvollen Reiseziel. Tauchen Sie ein in das lebendige Treiben Hanois und erleben Sie den vietnamesischen Lebensmut im südlichen Saigon. An den traumhaften Sandstränden von Nha Trang und Phan Thiet lassen Sie die Seele einmal so richtig baumeln. Zum echten Vietnamerlebnis gehört ein Aufenthalt an der Bucht der tausend Inseln ebenso wie ein Besuch der schwimmenden Märkte am Mekong Delta. Auf Ihrer Reise lernen Sie ausserdem die exotische Küche Vietnams kennen und geniessen. Unsere erfahrenen Vietnam Spezialisten stellen die schönsten Destinationen für Ihre Gruppenrundreise zusammen.