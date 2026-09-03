Vietnam Kompakt ab Hanoi
Vietnam Kompakt ab Hanoi
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights:
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9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hanoi (A)
Nach Ankunft Transfer in Ihr Hotel. Am Nachmittag besichtigen Sie den Literaturtempel, eine der malerischsten Stätten in Hanoi. Der Tempel wurde 1070 erbaut und ist als die erste Universität Vietnams bekannt. Zu Fuss führt Ihre Tour weiter durch enge Gassen und lebhafte Märkte in die Altstadt. Unterwegs können Sie sich mit einem klassisches Bia Hoi, dem traditionellen lokalen Bier, erfrischen. Schliesslich entdecken Sie die Vielfalt vietnamesischen Küche. Ihre Reiseleitung wird Ihnen die verschiedenen Gerichte und deren Zutaten näher bringen. Natürlich können Sie nach Lust und Laune kosten.
2. Tag Hanoi - Ninh Binh (F, M)
Ihre Reise führt Sie heute nach Ninh Binh, das wegen seiner Kalksteintürme über grünen Reisfeldern als «Trockene Halong Bucht» gilt. In einem traditionellen Sampan Boot gleiten Sie durch die drei Wasserhöhlen von Tam Coc vorbei an Tropfsteinen und Karstfelsen, die sich von allen Seiten um Sie schliessen. Am Nachmittag führt der Weg zu einer Pagode, die sich über drei Ebenen den Fels hinaufzieht und einen lohnenden Ausblick über die Karstlandschaft bietet. Zum Abschluss des Tages besuchen Sie die historische Stätte Hoa Lu, einstige Hauptstadt der ersten zentral regierten Dynastien Vietnams.
3. Tag Ninh Binh - Halong Bucht (F, M, A)
Cirka dreistündige Fahrt zur Halong Bucht, wo über 2'000 Kalksteinfelsen aus dem Meer ragen. An Bord Ihrer Dschunke starten Sie zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalksteinfelsen kann man sich vom Sonnendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Am Nachmittag erkunden Sie mit dem Kajak ein imposantes Höhlensystem mit faszinierenden Stalagmiten und Stalagtiten. Sie haben die Möglichkeit ein erfrischendes Bad im smaragdgrünen Wasser zu geniessen.
Zurück auf dem Boot lernen Sie unter der Anleitung des Küchenchefs vietnamesische Spezialitäten zu zubereiten. Geniessen Sie den Sonnenuntergang vom Deck aus, während das Schiff langsam zu seinem Ankerplatz für die Nacht schippert.
4. Tag Halong Bucht - Hanoi - Danang - Hoi An (F)
Nach dem morgendlichen Tai Chi und dem Sonnenaufgang über der Bucht haben Sie die Wahl: Erkunden Sie das grösste Höhlenlabyrinth der Halong Bucht oder geniessen Sie einen Ausflug zu einer Insel wo Sie entspannt baden können. Am späten Vormittag Fahrt zurück nach Hanoi und Flug nach Danang. Transfer in Ihr zentral gelegenes Hotel in Hoi An, das der Klischeevorstellung einer fernöstlichen Kleinstadt entspricht. Abends, wenn in den Gassen unzählige Papierlaternen und Lampions leuchten, ist die Stadt besonders idyllisch.
5. Tag Hoi An (F, M)
Zu Fuss erkunden Sie zuerst die ehemals florierende Hafenstadt Hoi An, in der bis zum 18. Jahrhundert Händler aus aller Welt auch architektonisch ihre Spuren hinterliessen. Vorbei an fotogenen Strassen und Gassen erreichen Sie schliesslich den lokalen Markt und treffen auf Ihren heutigen Chefkoch. Er führt Sie durch die bunten Stände und zeigt Ihnen die verschiedenen Kräuter und Gewürze, die den Geschmack der vietnamesischen Küche ausmachen. Zusammen kaufen Sie Zutaten ein, die Sie dann während Ihres Kochkurses zu Ihrem Mittagessen verarbeiten. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
6. Tag Hoi An - Danang - Hue (F, M)
Durch reizvolle Landschaft und über den Wolkenpass, die klimatische Grenze zwischen dem tropischen Süden und dem subtropischen Norden Vietnams, fahren Sie nach Hue, der alten Kaiserstadt. Nach dem Mittagessen in einem schönen grossen Garten geht es aktiv weiter! Sie erkunden das kaiserliche Erbe Hues auf einer Velo- und Bootstour. Zuerst besichtigen Sie das Grabmal des Kaisers Tu Duc und fahren gemütlich weiter zu einem alten Dorf am Ufer des Parfümflusses.
Hier lernen Sie das lokale Leben hautnah kennen und kommen mit den neugierigen Bewohnern ins Gespräch. Mit einem Boot tuckern Sie auf dem idyllischen Parfümfluss zurück nach Hue und besichtigen zum Abschluss des Tages die imposante Zitadelle der Stadt.
7. Tag Hue - Saigon (F, M)
Sie starten den Tag mit einem Spaziergang durch die Verbotene Stadt, der ehemaligen Residenz der Kaiser. In einer traditionellen Rikscha fahren Sie durch die Strassen der Kaiserstadt und weiter, ausserhalb der Stadtmauern, in ein typisch vietnamesisches Dorf. Mittagessen im Gartenhaus einer lokalen Familie - probieren Sie hier die legendären Banh von Hue! Am Nachmittag Transfer zum Flughafen und Weiterflug nach Saigon.
8. Tag Saigon - Mekong Delta - Saigon (F, M)
Das fruchtbare Mekong Delta, bekannt als die «Reiskammer» Vietnams, begeistert durch saftig grüne Reisfelder, unzählige Wasserstrassen und eine üppige tropische Vegetation. Morgens rund zweieinhalbstündige Fahrt Richtung Süden. Eine Bootsfahrt bringt Sie hier in das Herz des Mekong Deltas. Sie erfahren mehr über das tägliche Leben auf und im Wasser, besuchen örtliche Kleinbetriebe. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Velotour durch die Inseln, vorbei an Obstplantagen und kleinen Dörfern. Ein Ruderboot bringt Sie tiefer in die Mangroven des Mekong Deltas. Rückkehr im Auto nach Saigon.
9. Tag Saigon (F)
Auf den Strassen Saigons herrscht ein buntes Gewimmel mit Tausenden von Velos, Motorrollern, Cyclos, Bussen, Lastwagen und Autos. Sie besuchen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des heutigen Ho Chi Minh City, unter anderem die Kathedrale von Notre Dame, das Hauptpostamt und den geschäftigen Ben Thanh Markt. Mit dem Transfer zum Flughafen endet diese Rundreise.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl) ausser auf Dschunke mit Englisch sprechender Crew (mit anderen Teilnehmern)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Hanoi bis Flughafen Saigon
- Inlandflüge in Economy Class
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 1950.– / pro Person