Vietnam Kompakt ab Hanoi

Cirka dreistündige Fahrt zur Halong Bucht, wo über 2'000 Kalksteinfelsen aus dem Meer ragen. An Bord Ihrer Dschunke starten Sie zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalksteinfelsen kann man sich vom Sonnendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Am Nachmittag erkunden Sie mit dem Kajak ein imposantes Höhlensystem mit faszinierenden Stalagmiten und Stalagtiten. Sie haben die Möglichkeit ein erfrischendes Bad im smaragdgrünen Wasser zu geniessen.

Zurück auf dem Boot lernen Sie unter der Anleitung des Küchenchefs vietnamesische Spezialitäten zu zubereiten. Geniessen Sie den Sonnenuntergang vom Deck aus, während das Schiff langsam zu seinem Ankerplatz für die Nacht schippert.