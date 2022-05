Ko Samet Reisen

Wenige Stunden von Bangkok entfernt befindet sich die Trauminsel Ko Samet, auf der Sie dichte Dschungel, glasklares Wasser und von Palmen gesäumte Traumstrände vorfinden. Der grösste Teil der Insel wird vom Nationalpark „Khao Laem Ya-Mu Ko Samet“ umfasst. Ko Samet ist auch bei den Einheimischen beliebt und neben Wassersport sind die Strände häufige Ausgangspunkte für Segler und Surfer. Besonders beliebt sind das Dorf Baan Na Dan und der Sai Kaew Beach. Am Ao Wong Duan Beach finden in Vollmondnächten Partys statt. Gäste stossen gleich jenseits der Palmenhaine auf edle Hotels, Resorts und hervorragende Seafood-Restaurants. Wer das Vergnügen sucht, findet in Baan Na Dan die sogenannte Amüsiermeile. Fragen Sie unsere Spezialisten und verbinden Sie Ihre Reise nach Ko Samet auch mit anderen Zielen in Thailand!