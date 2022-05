Hua Hin Reisen

Luxuriöse Hotels und insgesamt sechs 18-Loch-Golfplätze sorgen dafür, dass Hua Hin zu einem beliebten Ferienort avancierte. Wenn Sie Wassersport bevorzugen, bietet die Region ebenfalls eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten. Den Ferientag können Sie in einem der vielen Bars oder Restaurants gemütlich ausklingen lassen. Tradition spielt in Hua Hin eine immens wichtige Rolle. Der Ort erlangte bereits im Jahr 1926 Berühmtheit, denn schlussendlich ist hier nicht nur das älteste Seebad in Thailand zu finden. König Rama VII errichtete hier seinen Palast. Daraufhin haben auch viele Thailänder an diesem Ort ihre Villen gebaut. Der Strand von Hua Hin ist drei Kilometer lang und bietet eine Kulisse wie aus einem Bilderbuch. Sehr beeindruckend sind der Khao Sam Roi Yot Nationalpark und der Sea Pine Tree Garden.