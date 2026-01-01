Beschreibung

Einleitung Auf der Dachterrasse befindet sich der herrliche Swimmingpool mit gemütlichen Liegen und spektakulärer Sicht über die Stadt. 24-Std. Fitnesscenter.

Lage Direkt an der berühmten Orchard Road, über einer Shopping-Mall gelegen. In der Nähe finden Sie Einkaufszentren, Restaurants und Cafés. Die U-Bahnstation «Somerset» erreicht man direkt mit dem Lift.

Angebot Geniessen Sie lokale Spezialitäten und internationale Klassiker im «Makan@JEN», holen Sie sich einen Kaffee im «OnTheGo» oder lassen Sie sich Ihr Essen bequem von den Service-Robotern «Jeno» und «Jeni» aufs Zimmer liefern. An der «Trippi Lounge & Bar» auf der Dachterrasse werden Snacks und Erfrischungen tagsüber serviert. Abends lässt sich ein Cocktail in entspannter Atmosphäre mit den Füssen im Wasser geniessen. Lounge Bar und Kiosk mit Snacks.