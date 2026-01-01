Jen Orchardgateway
Singapur
Beschreibung
Einleitung
Auf der Dachterrasse befindet sich der herrliche Swimmingpool mit gemütlichen Liegen und spektakulärer Sicht über die Stadt. 24-Std. Fitnesscenter.
Lage
Direkt an der berühmten Orchard Road, über einer Shopping-Mall gelegen. In der Nähe finden Sie Einkaufszentren, Restaurants und Cafés. Die U-Bahnstation «Somerset» erreicht man direkt mit dem Lift.
Angebot
Geniessen Sie lokale Spezialitäten und internationale Klassiker im «Makan@JEN», holen Sie sich einen Kaffee im «OnTheGo» oder lassen Sie sich Ihr Essen bequem von den Service-Robotern «Jeno» und «Jeni» aufs Zimmer liefern. An der «Trippi Lounge & Bar» auf der Dachterrasse werden Snacks und Erfrischungen tagsüber serviert. Abends lässt sich ein Cocktail in entspannter Atmosphäre mit den Füssen im Wasser geniessen. Lounge Bar und Kiosk mit Snacks.
Zimmer
502 helle und geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit grossen Fensterfronten und ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior (156): 27 m² gross mit bequemen Betten und Dusche sowie Blick auf die Stadt.
Superior Cityview (251): gleiche Grösse und Ausstattung wie Superior, jedoch mit breitem, weitem Ausblick über die Skyline.
Deluxe (32): 32 m² gross, mit Bad oder Dusche und herrlicher Aussicht auf die Orchard oder Somerset Road.
Club Room (35): 27 m² grosse Zimmer in den oberen Etagen mit weiter Aussicht über die Skyline und Zugang zur Club Lounge mit zusätzlichen Annehmlichkeiten.
Superior (156): 27 m² gross mit bequemen Betten und Dusche sowie Blick auf die Stadt.
Superior Cityview (251): gleiche Grösse und Ausstattung wie Superior, jedoch mit breitem, weitem Ausblick über die Skyline.
Deluxe (32): 32 m² gross, mit Bad oder Dusche und herrlicher Aussicht auf die Orchard oder Somerset Road.
Club Room (35): 27 m² grosse Zimmer in den oberen Etagen mit weiter Aussicht über die Skyline und Zugang zur Club Lounge mit zusätzlichen Annehmlichkeiten.
ab CHF 144.– / pro Person
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