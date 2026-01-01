Das geschichtsträchtige Luxushotel gehört zu den berühmtesten Hotels der Welt und wurde bereits im 1887 eröffnet. Die 115 grosszügigen und komfortablen Suiten sind klassisch-elegant eingerichtet, ua. mit Orient­teppichen auf noblen Teakholz-Böden mit separatem Wohnbereich und Ankleideraum. Die Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Safe und Föhn sowie Badezimmer mit Bad und separater Dusche. Auf der Veranda vor Ihrer Suite können Sie Ihr Frühstück geniessen oder sich abends einen Cocktail gönnen.

24-Stunden Butler Service.

State Room Suite (18): 67 m² grosse Suiten im geschichtsträchtigen Bras Basah Wing gelegen mit bequemem Zugang zur Raffles Arcade.

Courtyard Suite (29): 58 m² gross, ruhig gelegen mit Sicht auf den gepflegten Hotelgarten.

Palm Court Suite (37): 60–79 m² gross, im Palm Court Ge­bäude gelegen, welches an das Hauptgebäude angrenzt. Kolon­iales Ambiente mit Blick auf den grossen, palmengesäumten Hotelpark sind Ihnen gewiss.



Personality Suite (12): Gleiche Grösse und Lage wie die Palm Court Suite. Diese Suiten sind nach 12 weltberühmten Hotel­gästen getauft, welche im Laufe der Geschichte schon in diesem ehrwürdigen Haus genächtigt haben. Sie sind mit entsprechenden Fotos und Souvenirs dekoriert und umfassen Namen wie Charlie Chaplin, Somerset Maugham, Rudyard Kipling, James A Michener, Ava Gardner und John Wayne, um nur einige zu nennen.