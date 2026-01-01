Raffles Singapore
Singapur
Beschreibung
Einleitung
Schöne, gepflegte Poolanlage, herrlicher Garten mit Springbrunnen und Sitzgelegenheiten. Fitnesscenter und Spa. Shopping-Arkade mit über 40 Einkaufsläden.
Lage
Im Herzen der Stadt gelegen. Raffles City ist ein ganzer Komplex mit Restaurants, Bars, exklusiven Läden und dem Raffles Museum und U-Bahn Station. Transferzeit zum Flughafen ca. 20 Minuten.
Angebot
Raffles ist ein kulinarisches Reiseziel für sich. Spitzengastronomie wird unter anderem im «La Dame de Pic» mit gehobener französischer Küche oder im «yì by Jereme Leung» mit chinesischen und kantonesischen Köstlichkeiten gepflegt. Das historische «Tiffin Room» verwöhnt Sie mit nordindischer Küche, und das «Raffles Courtyard» ist eine elegante Open-Air-Bar und Lounge, in der erfrischende Drinks und südostasiatische Spezialitäten in einem charmanten Gartenambiente serviert werden. Die berühmte «Long Bar», Heimat des «Singapore Sling», der Afternoon Tea in der «Grand Lobby» sowie das modern-dynamische Fine Dining im «Butcher’s Block» sind nur einige weitere Highlights.
Zimmer
24-Stunden Butler Service.
Das geschichtsträchtige Luxushotel gehört zu den berühmtesten Hotels der Welt und wurde bereits im 1887 eröffnet. Die 115 grosszügigen und komfortablen Suiten sind klassisch-elegant eingerichtet, ua. mit Orientteppichen auf noblen Teakholz-Böden mit separatem Wohnbereich und Ankleideraum. Die Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Safe und Föhn sowie Badezimmer mit Bad und separater Dusche. Auf der Veranda vor Ihrer Suite können Sie Ihr Frühstück geniessen oder sich abends einen Cocktail gönnen.
24-Stunden Butler Service.
State Room Suite (18): 67 m² grosse Suiten im geschichtsträchtigen Bras Basah Wing gelegen mit bequemem Zugang zur Raffles Arcade.
Courtyard Suite (29): 58 m² gross, ruhig gelegen mit Sicht auf den gepflegten Hotelgarten.
Palm Court Suite (37): 60–79 m² gross, im Palm Court Gebäude gelegen, welches an das Hauptgebäude angrenzt. Koloniales Ambiente mit Blick auf den grossen, palmengesäumten Hotelpark sind Ihnen gewiss.
Personality Suite (12): Gleiche Grösse und Lage wie die Palm Court Suite. Diese Suiten sind nach 12 weltberühmten Hotelgästen getauft, welche im Laufe der Geschichte schon in diesem ehrwürdigen Haus genächtigt haben. Sie sind mit entsprechenden Fotos und Souvenirs dekoriert und umfassen Namen wie Charlie Chaplin, Somerset Maugham, Rudyard Kipling, James A Michener, Ava Gardner und John Wayne, um nur einige zu nennen.
ab CHF 570.– / pro Person
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