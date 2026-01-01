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Paradox Singapore

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Singapur

Eine gelungene Kombina­tion aus Ferien­resort und Stadthotel mit einer Toplage. Wir empfehlen die moderneren Luxe oder Executive Zim­mer mit Zugang zur Lounge zu buchen.

Beschreibung

Einleitung
Sehr grosszügiger Swi­­m­­­­­­­m­­­­ing­­­­pool mit Whirlpool und Was­ser­­­rutsch­bahn sowie 24 Stunden Fitnesscenter.
Lage
Direkt am Singapore River gelegen. Der Clarke Quay mit zahlreichen Restau­rants, Clubs und Bars liegt direkt auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses und ist mit einer Brücke verbunden. Auch der Boat Quay mit vielen Restau­rants im Freien ist bequem zu Fuss zu erreichen. Die Trans­ferzeit zum Flughafen beträgt ca. 25 Minuten.
Angebot
Zwei Restaurants, eines davon im Freien beim Pool mit lokaler und internationaler Küche. Lobby Bar.
Zimmer
476 Zimmer, ausgestattet mit Kli­ma­anlage, Telefon, gratis In­ter­net­zu­gang, Fern­seher, Safe, Kühlschrank, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn. Badezimmer mit Dusche.
Premier (238): 30 - 37  m² gross, hübsch mit asiatischen Akzenten eingerichtet, in den Etagen 2–5 gelegen.
Luxe Room (160): 30 m² grosse Zimmer in den Etagen 6–10 gelegen mit moderner Einrichtung, zusätzlich mit Kaffeemaschine. ausgestattet.
Executive Room (51): In den Etagen 11 und 12 gelegen, gleiche Einrichtung wie Luxe Room, jedoch mit zusätzlichen Annehmlichkeiten und Zugang zur Club Lounge, wo das Frühstück, Cocktails und Häppchen am Abend in ruhiger Atmo­sphäre serviert ­werden.
ab CHF 135.– / pro Person

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