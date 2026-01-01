Paradox Singapore
Singapur
Beschreibung
Einleitung
Sehr grosszügiger Swimmingpool mit Whirlpool und Wasserrutschbahn sowie 24 Stunden Fitnesscenter.
Lage
Direkt am Singapore River gelegen. Der Clarke Quay mit zahlreichen Restaurants, Clubs und Bars liegt direkt auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses und ist mit einer Brücke verbunden. Auch der Boat Quay mit vielen Restaurants im Freien ist bequem zu Fuss zu erreichen. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 25 Minuten.
Angebot
Zwei Restaurants, eines davon im Freien beim Pool mit lokaler und internationaler Küche. Lobby Bar.
Zimmer
476 Zimmer, ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Safe, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Föhn. Badezimmer mit Dusche.
Premier (238): 30 - 37 m² gross, hübsch mit asiatischen Akzenten eingerichtet, in den Etagen 2–5 gelegen.
Luxe Room (160): 30 m² grosse Zimmer in den Etagen 6–10 gelegen mit moderner Einrichtung, zusätzlich mit Kaffeemaschine. ausgestattet.
Executive Room (51): In den Etagen 11 und 12 gelegen, gleiche Einrichtung wie Luxe Room, jedoch mit zusätzlichen Annehmlichkeiten und Zugang zur Club Lounge, wo das Frühstück, Cocktails und Häppchen am Abend in ruhiger Atmosphäre serviert werden.
Premier (238): 30 - 37 m² gross, hübsch mit asiatischen Akzenten eingerichtet, in den Etagen 2–5 gelegen.
Luxe Room (160): 30 m² grosse Zimmer in den Etagen 6–10 gelegen mit moderner Einrichtung, zusätzlich mit Kaffeemaschine. ausgestattet.
Executive Room (51): In den Etagen 11 und 12 gelegen, gleiche Einrichtung wie Luxe Room, jedoch mit zusätzlichen Annehmlichkeiten und Zugang zur Club Lounge, wo das Frühstück, Cocktails und Häppchen am Abend in ruhiger Atmosphäre serviert werden.
ab CHF 135.– / pro Person
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