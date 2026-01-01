COMO Metropolitan Singapore
Singapur
Beschreibung
Einleitung
In der Wellness-Oase «COMO Shambhala» erleben Sie auf 9'000 m² Ruhe und Entspannung für Körper und Geist. Ein Fitnesscenter, 2 Pilates- und 2 Yoga-Studios, Behandlungsräume für Massagen und Schönheitsbehandlungen sowie verschiedene Thermal-Suiten sorgen für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden. Rooftop Pool mit Liegestühlen und Sitzgelegenheiten. Im «Club 21» können Sie auf zwei Etagen ein luxuriöses Shopping-Abenteuer erleben und saisonale Mode von bekannten und angesagten Labels entdecken.
Lage
Im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte zur bekannten Orchard Road gelegen. Zahlreiche Restaurants, Bars und Shoppingcenter wie zum Beispiel die Paragon Mall sind zu Fuss erreichbar. Der Transfer zum Singapore Changi Airport dauert ca. 25 Fahrminuten.
Angebot
«COMO Cuisine» serviert vom Frühstück bis zum Abendessen und erfreut Ihren Gaumen mit authentischen Rezepten, geschmackvollen Aromen und traditionellen Kochtechniken. Neben berühmten Klassikern werden leckere Spezialitäten angeboten, die den vielfältigen Kulturen und Geschmacksrichtungen in Singapur Tribut zollen. Der lebhafte Raum verfügt ausserdem über eine lange Bar, wo frische Cocktails und Drinks serviert werden. Das «COTE Singapore» ist das erste Restaurant von «COTE Korean Steakhouse» und dem Gastronom Simon Kim ausserhalb der Vereinigten Staaten, dessen Restaurants in New York und Miami mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden.
Es verbindet die gesellige Atmosphäre eines koreanischen BBQ's mit den typischen Merkmalen eines amerikanischen Steakhouses. Auf der Karte stehen hochwertige Prime Rinder-Cuts und exquisite Weine und eine Auswahl an klassisch-kreativen Cocktails runden das hochkarätige Angebot ab. Der preisgekrönte, französische Konditor Cédric Grolet hat hier in Singapore nach Paris und London sein viertes Lokal eröffnet und verzaubert Sie mit traumhaften Gebäck-Kreationen und Sandwiches, inspiriert von Blumen und Früchten.
Ausserdem gibt es eine erlesene Teekarte. In der «Sky Bar», der Rooftop Poolbar im 19. Stock, wird eine umfangreiche Auswahl an erstklassigen Spirituosen, frisch zubereiteten Cocktails sowie diversen Köstlichkeiten aus der «COMO Cuisine» angeboten. In der Lobby Lounge brüht Ihnen der Roboter-Barista «Bruno» einen frischen Kaffee.
Zimmer
Die 156 hellen und modern eingerichteten Zimmer und Suiten verfügen über grosse Fensterfronten und bieten eine herrliche Sicht über die Stadt. Die klaren Linien, die massgefertigten Möbel von Giorgetti und die technologischen Gadgets sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und einem schönen Badezimmer mit Regendusche und Föhn.
Einige Zimmer verfügen über rollstuhlgängige Badezimmer.
Die 156 hellen und modern eingerichteten Zimmer und Suiten verfügen über grosse Fensterfronten und bieten eine herrliche Sicht über die Stadt. Die klaren Linien, die massgefertigten Möbel von Giorgetti und die technologischen Gadgets sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und einem schönen Badezimmer mit Regendusche und Föhn.
Cairnhill Room (51): Diese 28 - 36 m² grossen, lichtdurchfluteten Zimmer sind mit einem King Bed oder zwei Twin Beds ausgestattet und verfügen über eine gemütliche Sitzecke sowie eine kleine Küchenzeile mit Mikrowelle.
Einige Zimmer verfügen über rollstuhlgängige Badezimmer.
Emerald Room (93): Gleiche Einrichtung wie Cairnhill Room, aber mit 36 m² etwas grösser. Bietet Platz für ein zusätzliches Kinderbett (auf Anfrage).
Metropolitan Suite (9): Diese 57 m² grossen Suiten sind mit einem King Bed ausgestattet und verfügen ausserdem über einen gemütlichen und geräumigen Wohn- und Essbereich mit Kitchenette.
Preis auf Anfrage
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