«COMO Cuisine» serviert vom Frühstück bis zum Abendessen und erfreut Ihren Gaumen mit authentischen Rezepten, geschmackvollen Aromen und traditionellen Kochtechniken. Neben berühmten Klassikern werden leckere Spezialitäten angeboten, die den vielfältigen Kulturen und Geschmacksrichtungen in Singapur Tribut zollen. Der lebhafte Raum verfügt ausserdem über eine lange Bar, wo frische Cocktails und Drinks serviert werden. Das «COTE Singapore» ist das erste Restaurant von «COTE Korean Steakhouse» und dem Gastronom Simon Kim ausserhalb der Vereinigten Staaten, dessen Restaurants in New York und Miami mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden.

Es verbindet die gesellige Atmosphäre eines koreanischen BBQ's mit den typischen Merkmalen eines amerikanischen Steakhouses. Auf der Karte stehen hochwertige Prime Rinder-Cuts und exquisite Weine und eine Auswahl an klassisch-kreativen Cocktails runden das hochkarätige Angebot ab. Der preisgekrönte, französische Konditor Cédric Grolet hat hier in Singapore nach Paris und London sein viertes Lokal eröffnet und verzaubert Sie mit traumhaften Gebäck-Kreationen und Sandwiches, inspiriert von Blumen und Früchten.

Ausserdem gibt es eine erlesene Teekarte. In der «Sky Bar», der Rooftop Poolbar im 19. Stock, wird eine umfangreiche Auswahl an erstklassigen Spirituosen, frisch zubereiteten Cocktails sowie diversen Köstlichkeiten aus der «COMO Cuisine» angeboten. In der Lobby Lounge brüht Ihnen der Roboter-Barista «Bruno» einen frischen Kaffee.